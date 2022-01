Straffe beelden: renners komen zwaar ten val door stortvloed in Argentinië

Wielrennen Philippe Gilbert aan de vooravond van zijn laatste seizoen in het peloton: “Dieper dan vorig jaar kon de ploeg echt niet meer zakken”

Philippe Gilbert heeft het een keer uitgerekend: in de voorbije twintig jaar zat hij 650.000 kilometer op de fiets, 20.000 uren, duizend uren of 30.000 kilometer per jaar. “Ik kan er misschien 5.000 kilometer naast zitten”, zegt hij. Maar het is en blijft een indrukwekkend cijfer. Straks, in de Challenge Mallorca, begint hij aan zijn allerlaatste seizoen. Nog één jaar rijdt hij voor Lotto-Soudal, de ploeg die steeds dieper is weggezakt. Misschien, zegt Gilbert, gaat het morgen beter. “Ik hoop dat ik nog kan winnen, punten pakken. Dat kan de ploeg nog van pas komen.”

17 januari