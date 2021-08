Straf nummer van Remco Evenepoel: eerst gaat hij uit de bocht, om dan met groot machtsvertoon nog koninginnenrit in Ronde van Denemarken te winnen

Vandaag stond de koninginnenrit in de Ronde van Denemarken op het programma. Gisteren won ex-wereldkampioen Mads Pedersen na een sprintje bergop. De Deen verwees Cavendish en Nizzolo naar de dichtste ereplaatsen. In de derde rit was het klimmen geblazen. Het was een etappe van 219 kilometer lang met 2100 hoogtemeters. Remco Evenepoel had er duidelijk zin in en was erg bedrijvijg. Hij stond op het punt om weg te rijden samen met Mads Pedersen, Mike Teunissen en Soren Kragh Andersen, maar ging in een afdaling uit de bocht. Zo reden de andere drie weg. Evenepoel en afdalingen: het is een geen succesvol huwelijk.