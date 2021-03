Strade Bianche wordt pas hun vijfde onderlinge WorldTour-confrontatie: de ‘Grote Drie' statistisch vergeleken

De Strade Bianche wordt zaterdag pas de vijfde onderlinge confrontatie op WorldTour-niveau tussen Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert. Opvallend: in de vier vorige won telkens één van de 'Grote Drie'. Nóg opvallender: van die vier wedstrijden won Alaphilippe er niet één. De stand tussen Van der Poel en Van Aert in wedstrijden waar de ‘Grote Drie’ aan de start stonden: 2-2. De Nederlander won de Amstel Gold Race 2019 en de Ronde van Vlaanderen 2020, onze landgenoot de Strade Bianche en Milaan-Sanremo 2020.

Slechts drie keer finishte één van de drie niet in de top 15. Van Aert was pas 58ste in de Gold Race 2019. Alaphilippe werd vorig jaar 24ste in de Strade Bianche en moest in de Ronde van Vlaanderen opgeven na het beruchte motorincident. Dat het tussen het trio allemaal bijzonder dicht bij elkaar ligt, is nog een understatement. Scroll gerust door onderstaande cijfers en begin alvast te likkebaarden voor wat komen gaat.