Storm van verontwaardiging na uitsluiting door weggegooide drinkbus: “Kind dat bidon vangt, is fan voor het leven”

De primeur was niet voor Schär - in de GP Indurain in Spanje was Kyle Murphy een dag eerder al uit koers gehaald na 'sluikstorten'. Nu ja: de Amerikaan had per ongeluk een gelletje uit zijn achterzak laten vallen. Sinds 1 april mogen renners geen rommel meer weggooien buiten de juiste zones en die regel wordt meteen naar de letter gehandhaafd. Dat mocht ook Schär ondervinden. De Zwitserse renner van AG2R Citroën had z'n bidon al uit gewoonte gegooid naar een groepje supporters langs de weg, toen hij net te laat besefte dat dat in die zone niet mocht. Dubbele pech: de tv-camera's hadden het in beeld gebracht. De koersleiding kreeg snel een bericht van 'hogerhand': "Diskwalificeren!"