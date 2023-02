“Stop met winnen, dankjewel”: Evenepoel reageert met kwinkslag na vierde zege in vijf dagen Pogacar

Evenepoel: “Stop met winnen, bedankt”

Remco Evenepoel is eveneens onder de indruk van Tadej Pogacar. “Stop met winnen, dankjewel”, reageerde hij al lachend op de Instagrampost van de Sloveen. Waarop Pogacar het niet kon laten om Remco even te antwoorden: “Nu is het jouw beurt.” In principe gingen de twee elkaar tegenkomen in de UAE Tour, maar nadat Pogacar zijn programma omgooide heeft hij deze week quasi vrij spel in de Ruta del Sol. In vergelijking met de vijftigste zege van Pogacar, zit de één jaar jongere Evenepoel ook al aan 37 stuks. Een jarenlange tweestrijd wenkt.