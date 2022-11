Stijn Steels geeft ondanks zware val en meerdere breuken in Gentse Zesdaagse niet op: “Dat vliegen leek wel eindeloos te duren”

WielrennenHeel slecht nieuws voor Stijn Steels. De 33-jarige West-Vlaming kwam gisteravond hard ten val in de Gentse Zesdaagse. Hij heeft daarbij drie ribben en twee ruggenwervels gebroken, daarbovenop heeft hij ook een long gekneusd. Wellicht betekent dit het einde van zijn carrière, want welke ploeg wil een zwaar geblesseerde renner nu een nieuw contract aanbieden? De renner blijft kalm: “Het zou jammer zijn als het gedaan is, maar dat is dan maar zo.”

De Gentse Zesdaagse moest hem een duwtje in de rug geven. De bedoeling was om zich deze week in de kijker te rijden en zo een nieuwe ploeg te charmeren. Helaas voor Steels gebeurde het omgekeerde. Zijn blessures zullen potentieel geïnteresseerde teams vooral afschrikken. Want wie wil het risico nemen om een zwaar geblesseerde renner onder contract te nemen? Steels staat voor een maandenlange revalidatie, de kans dat hij in 2023 nog renner is, is bijzonder klein.

De voorbije drie seizoenen reed de neef van ploegleider Tom Steels voor Quick.Step, maar daar kreeg hij dit najaar te horen dat er voor hem niet langer plaats is. Patrick Lefevere heeft andere prioriteiten: hij wil budget vrijmaken om in 2024 de rondeploeg rond Remco Evenepoel te versterken. En dus moest Steels op zoek naar een nieuwe ploeg. Die zoektocht liep niet vlot. “Ik houd er rekening mee dat het binnenkort gedaan kan zijn”, vertelde de naar Meulebeke uitgeweken Kempenaar recent. De Zesdaagse van Gent, mogelijk nog gevolgd door die van Rotterdam half december, was zijn laatste reddingsboei, had hij voor zichzelf uitgemaakt. Nog één keer wilde hij alles op alles zetten om een nieuwe ploeg te vinden.

Afgevoerd op rolbrancard

Dat ging pijnlijk mis. Steels kwam gisterenavond zwaar ten val aan het begin van de eerste ploegkoers. Een wissel tussen Tim Torn Teutenberg en Jules Hesters liep helemaal fout. Het voorwiel van de Duitser sloeg weg, waarna de twee ploegmaats én Fabio Van den Bossche onderuit werden gekegeld. Steels, die vlak achter het trio reed, kon geen kant meer op - een pistefiets heeft geen remmen. Steels werd over de fiets van Van den Bossche gekatapulteerd, ging overkop en smakte met zijn rug tegen de grond. Hij was steeds bij bewustzijn, maar had duidelijk veel pijn. Nadat hij was geïmmobiliseerd, werd hij op een rolbrancard afgevoerd.

De renner leek dan al te beseffen hoe ernstig het was: hij stak nog even een hand op naar het publiek - een gewoonte in het Kuipke om te tonen dat je ‘oké’ bent - maar dan verborg hij zijn hoofd snel achter zijn armen. Steels verdween huilend naar het ziekenhuis. Daar werden drie gebroken ribben, twee gebroken ruggenwervels en een gekneusde long vastgesteld. Nog een gelukje: omdat de breuken stabiel zijn, moet hij niet geopereerd worden.

Steels: “Toen ik op de grond lag, dacht ik wel: ‘Het kan toch niet dat ik mijn carrière zo moet beëindigen’”

“Het was ne serieuze patat hé.” Stijn Steels blikt ondanks de vreselijke valpartij van gisteren met een glimlach terug op het incident. “Toen ik de beelden zag... Dat was wel de moeite. Al bij al voel ik me wel redelijk. Ik heb vooral veel last van m’n rug, waar ik verschillende breuken heb opgelopen. Ik kan m’n rug niet bewegen.”

“We probeerden net weg te rijden met een man of drie. Ik zag dat de aflossing van de eerste renners mis liep. De eerste seconden dacht ik nog dat ik er nog net door zou kunnen, maar we reden zodanig snel en we konden niet meer uitwijken. Ik reed over Fabio (Van den Bossche, red.), waarna ik werd van mijn fiets gekatapulteerd. Dat vliegen leek wel eindeloos te duren, en ik wist: ‘Verdomme, ik ga hier hard vallen’. En dan lig je op de grond hé. Het was vrij amateuristisch, maar in een ver verleden heb ik nog wat judo gedaan. Misschien zat er nog een beetje van die rol in mijn val. (lacht) Echt controle had ik niet. Maar ik merkte wel dat ik meteen na de klap moeite had met ademen. Dat was toch schrikken. Toen ik op de grond lag, geraakte ik niet recht. Ik kon wel meteen m’n voet te bewegen, toen wist ik dat het niets neurologisch was.”

Steels is einde contract, en zal wellicht nog een tijd moeten revalideren van zijn val. Dat het voor hem wel eens einde carrière kan zijn, wil hij niet zeggen, maar de renner relativeert het alleszins. “Een rib heb ik al vaker gebroken, da’s pijn hebben en doorbijten. Ik ben niet de eerste die het voor heeft, en ze kunnen daarna allemaal weer trainen. Die rug komt wel in orde. (glimlacht) Ik draai al jaren mee en ben content wat ik heb kunnen doen. Het is niet dat ik gefrustreerd zou zijn als het nu moet stoppen. Het zou jammer zijn als het gedaan is, maar dat is dan maar zo. Dan heb ik wel een mooie tijd gehad. Maar toen ik op de grond lag, dacht ik wel: ‘Dit kan toch niet, dat ik zo mijn carrière moet beëindigen.’”

