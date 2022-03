Sterrenpodium in tijdrit Tirreno: Ganna verpulvert tegenstand, Evenepoel en Pogacar doen uitstekende zaak met oog op klassement

Tirreno-AdriaticoFilippo Ganna heeft een statement gemaakt in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. De Italiaanse wereldkampioen was na 13,9 kilometer in Lido di Camaiore met elf seconden de betere van Remco Evenepoel en is meteen ook de eerste leider in de wedstrijd. Een podium om u tegen te zeggen: Ganna-Evenpoel-Pogacar.

Het is elk jaar een beetje het officieuze wereldkampioenschap tijdrijden, de chronoproef in Tirreno-Adriatico. De voorbije jaren was het veelal aan het slot van de Italiaanse rittenkoers in San Benedetto del Tronto te doen. Dit jaar stond de tijdrit als opener geprogrammeerd.

Wie Italië en tijdrijden zegt, denkt uiteraard Filippo Ganna. De man in de regenboogtrui zag Alex Dowsett een eerste richttijd neerzetten. De Brit rondde zijn tijdrit van 13,9 kilometer af in 15:42.72, Kasper Asgreen deed iets later nog één seconde beter.

Volledig scherm Filippo Ganna © Photo News

Tot zover het voorspel, want daarna was het tijd voor het langverwachte duel Ganna-Evenepoel. De Italiaan - met nagelnieuwe fiets - rolde als eerste van het startpodium, onze landgenoot bolde iets later het biljarvlakke parcours op.

Evenepoel kon aan het eerste tussenpunt nog een beetje de schijn ophouden. Maar op een omloop dat volledig op het lijf van Ganna geschreven was, trok de Italiaan het laken in de tweede helft van de tijdrit helemaal naar zich toe. “Op het einde kreeg ik het een beetje moeilijk, nu is het kwestie van goed te herstellen en morgen is het weer een andere dag”, zei de wereldkampioen tijdrijden achteraf.

Met 15:17.70 deed Ganna een ferme hap van Asgreens besttijd. De Italiaan liet daarmee een gemiddelde snelheid van 54,5 kilometer per uur optekenen en daar kon Evenepoel niet meer aan tippen. De derde van het WK tijdrijden vorig jaar strandde op 11 seconden.

Het was een meer dan verdienstelijke prestatie van Evenepoel. Iedereen viel min of meer op de plaats die hij waard was. Onze landgenoot en Pogacar deden van alle klassementsrenners de beste zaak, de Tourwinnaar werd 3de op 7 seconden van Evenepoel.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.