Sterke Van Aert loodst Kooij naar tweede zege op rij in Tour of Britain en wordt zelf derde

Evenepoel verliest tijd en de leiders­trui, maar behoudt de rust: “Als dit mijn slechte dag was, is het oké”

Remco Evenepoel (23) wilde af van zijn rode trui als leider in de Vuelta. Dat gebeurde, maar het ging niet zoals hij in gedachten had. Het hoofd deed zeer, zijn rug ook, en de benen deden niet wat de renner wilde. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard sloegen de handen in elkaar, Evenepoel beperkte de schade: “De Vuelta is nog ver van gedaan.”