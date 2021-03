Sterke Thomas De Gendt rekent af met Mohoric en wint slotrit in Ronde van Catalonië, Yates eindwinnaar

WielrennenThomas De Gendt (Lotto-Soudal) heeft de slotetappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. Op de laatste klim schudde hij Matej Mohoric op indrukwekkende wijze af, genoeg voor de overwinning. De leidersplaats van Adam Yates kwam niet meer in gevaar.

Het stond in de sterren geschreven: de beslissing in deze slotetappe van de Ronde van Catalonië zou vallen op het lokale circuit op de Alto de Montjuïc, waar de renners over 40 kilometer zes rondjes moesten klimmen.

De aanloop daar naartoe voelde als een pokerspelletje. Tot twee keer toe probeerde een grote groep te ontvluchten aan de greep van het peloton. Eerst een groep met Wout Poels en Fausto Masnada, daarna ook een groepje met Wilco Kelderman. Telkens jongens die nog kans maakten op eindwinst. Iets wat de heren van Ineos niet graag zagen gebeuren, met het oog op de leiderstrui van Adam Yates. Ze reden het telkens dicht.

Derde keer, goede keer. Zo gaat dat dan. Een ontsnapping van opnieuw 30 jongens bleek de juiste. Onder hen: Martin, Sanchez, Mohoric, Uran, Soler, Knox en... Thomas De Gendt. Het zou zomaar eens zo’n dag kunnen worden voor onze landgenoot van Lotto-Soudal.

Dat moet hij zelf ook gedacht hebben. Wanneer het asfalt begon op te lopen richting Montjuïc koos de Belg voor de aanval. Alleen Matej Mohoric (Team Bahrain Victorious) kon mee. Met z’n tweeën vlogen ze over het lokale circuit, met een voorsprong die bleef groeien.

Op de laatste klim van de namiddag moest De Gendt wel aanzetten. In de afdaling was de Sloveen immers telkens sneller. En zo geschiedde. Op 5 kilometer ging hij aan, en Mohoric kon niet volgen. Indrukwekkend van onze landgenoot.

De laatste overwinning van De Gendt dateert al van 2019 in de Tour de France. In 2020 won hij niet, maar vandaag komt er dus een einde aan die droogte. Een typische De Gendt-zege. Valter werd nog derde maar kwam pas op 1'42" van De Gendt over de meet.

De eindoverwinning gaat naar Adam Yates. De Brit van Ineos Grenadiers moest alleen in het absolute slot enkele prikjes van Valverde doorstaan, maar hij behield vrij simpel de controle. Richie Porte en Geraint Thomas, ploegmaats van Yates, vervolledigen het Ineos-podium.

De Gendt: “Speciaal om in zo'n grote stad te winnen”

“Het is jammer dat de wedstrijd vorig jaar niet doorging”, aldus De Gendt. “Ik ben in het verleden nog succesvol geweest hier, ik hou van het parcours. Het is m’n achtste of negende deelname, en ik ben bijna elke keer succesvol. Ik heb m’n best gedaan, en de eerste dagen was ik niet goed. Ik voelde gaandeweg verbetering, en vandaag was m’n dag. Ik ben nog al eens gewonnen in Barcelona, het is heel speciaal om in zo’n grote stad te winnen.”

“Ik wist dat wanneer ik aanviel en 20 meter voorsprong had, dan kon hij me in de afdaling bijbenen en gingen we sprinten. Ik moest hem dus proberen bergop af te schudden, en dat is gelukt.”

