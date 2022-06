Sterke Remco Evenepoel geeft Ronde van Zwitserland toch nog kleur met zege in slottijdrit, Thomas is eindwinnaar

WielrennenRemco Evenepoel (Quick.Step- Alpha Vinyl) heeft de slottijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Aërokogel klopte in de afsluitende tijdrit nipt Geraint Thomas en Stefan Küng. Thomas pakt wel de eindzege.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met temperaturen tot 36 graden was het ook indeze afsluitende tijdrit zeten geblazen. De Maerikaan Chad Haga trok zich daar weinig van aan en zette een eerste richttijd neer. De enige die daar in de beginfase onderdook was Dylan Van Baarle. Hij deed twintig seconden beter en mocht een hele poos plaatsnemen in de hot seat. Van Wilder kwam aan het tussenpunt in de buurt, maar schatte een rotonde verkeerd in en ging zwaar tegen de vlakte.

Kanontijd Evenepoel

Het was wachten op zijn ploegmaat, Remco Evenepoel. Die blies alles en iedereen weg aan het tussenpunt en stoomde door naar een absolute toptijd aan de streep. Hij was meer dan een minuut sneller dan Van Baarle. Ook Martinez en Jungels deden het goed, maar strandden respectievelijk op 28 en 33 seconden van onze landgenoot.

Ondertussen dook Stefan Küng wel onder de tussentijd van Evenepoel. De Europese kampioen was onderweg twee seconden sneller dan onze landgenoot. Maar de Zwitser kon dat niet doortrekken. Aan de streep waren de rollen omgedraaid en had Evenepoel een voorsprong van elf seconden.

Enkel Thomas kon Evenepoel dan nog bedreigen. Halfweg stond de Brit zes seconden in het krijt. Hij kwam in het tweede deel nog wat dichter, maar strandde uiteindelijk op drie seconden van Evenepoel. De Brit pakt wel de eindzege. Sergio Higuita en Jakob Fuglsang mogen mee op het podium.

Evenepoel ziet vanuit de hot seat dat Thomas net te kort komt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Evenepoel: “Hierop kan ik verder bouwen”

Evenepoel was uiteraard in de wolken na deze knappe zege op het einde van een week waarvan hij toch wat meer had verwacht. “Ik ben heel blij. Het is een hele lastige week geweest met ups en downs. Ik voelde me de laatste dagen wel al veel beter. In de rit met de lokale ronden heb ik het weggegeven. Daarna heb ik altijd zo lang mogelijk proberen volgen en heb ik mijn best gedaan toch nog een goed klassement te rijden.

Ik heb ook toegewerkt naar deze tijdrit. Met de hitte kon ik mijn vooropgestelde tijdschema niet rijden, maar gelukkig kon ik wel constant een strak tempo vasthouden. Het was uiteindelijk heel nipt, maar toen Thomas de laatste bocht inging, wist ik dat ik zou winnen”, aldus Evenepoel.

De vorm van Evenepoel zit dus in stijgende lijn. “Ik miste wat frisheid deze week, maar ik voelde me frisser en frisser naarmate de dagen vorderden. En nu win ik hier voor het eerst een tijdrit in een World Tour-wedstrijd en dat voor twee grote kampioenen. Dat is een grote eer en een mooie stap in mijn carrière waarop ik verder kan bouwen”, zo besluit onze landgenoot.

Valpartij Van Wilder Ilan Van Wilder was bezig aan een uitstekende tijdrit, maar kwam zwaar ten val. Hij schatte een rotonde verkeerd in en tuimelde spectaculair over de hekken. Volgens de eerste berichten zou de schade wel meevallen. Hij moest niet worden afgevoerd met de ambulance.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.