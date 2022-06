Sterke Evenepoel geeft Ronde van Zwitserland toch nog kleur met zege in slottijdrit: “Dit doet deugd na een moeilijke week”

WielrennenRemco Evenepoel (Quick.Step- Alpha Vinyl) heeft de slottijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Aërokogel klopte in de afsluitende tijdrit nipt Geraint Thomas en Stefan Küng. Thomas pakt wel de eindzege.

Met temperaturen tot 36 graden was het ook in deze afsluitende tijdrit zweten geblazen. De Amerikaan Chad Haga trok zich daar weinig van aan en zette een eerste richttijd neer. De enige die daar in de beginfase onderdook was Dylan Van Baarle. Hij deed twintig seconden beter en mocht een hele poos plaatsnemen in de hot seat. Van Wilder kwam aan het tussenpunt in de buurt, maar schatte een rotonde verkeerd in en ging zwaar tegen de vlakte.

Kanontijd

Het was wachten op zijn ploegmaat Remco Evenepoel. Die blies alles en iedereen weg aan het tussenpunt en stoomde door naar een absolute toptijd aan de streep. Hij was meer dan een minuut sneller dan Van Baarle. Ook Martinez en Jungels deden het goed, maar strandden respectievelijk op 28 en 33 seconden van onze landgenoot.

Ondertussen dook Stefan Küng wel onder de tussentijd van Evenepoel. De Europese kampioen was onderweg twee seconden sneller dan onze landgenoot. Maar de Zwitser kon dat niet doortrekken. Aan de streep waren de rollen omgedraaid en had Evenepoel een voorsprong van elf seconden.

Enkel Thomas kon Evenepoel nog bedreigen. Halfweg stond de Brit zes seconden in het krijt. Hij kwam in het tweede deel nog wat dichter, maar strandde uiteindelijk op drie seconden van Evenepoel. De Brit pakt wel de eindzege. Sergio Higuita en Jakob Fuglsang mogen mee op het podium.

Evenepoel ziet vanuit de hot seat dat Thomas net te kort komt

Evenepoel: “Hierop kan ik verder bouwen”

Remco Evenepoel was uiteraard in de wolken na deze knappe zege op het einde van een week waarvan hij toch wat meer had verwacht. “Op voorhand wist ik dat Küng en Thomas vandaag mijn grote concurenten gingen zijn, maar de grootste tegenstander was misschien wel de warmte. Het is verschrikkelijk om in deze temperaturen een tijdrit te moeten afwerken. Ik vertrok uitstekend en had meteen een goed ritme te pakken, maar het tweede deel was moeilijk met de tegenwind en het glooiende profiel”, zo beschreef Evenepoel de tijdrit.

Deze overwinning is voor Evenepoel de eerste tijdritzege in een World Tour-wedstrijd. “Het doet deugd om eens te kunnen winnen na twee tweede plaatsen in World Tour-tijdritten. En dat nog eens tegen twee kleppers. Op deze overwinning kan ik echt verder bouwen. Het doet wat mentale tikjes gewoon ook deugd om deze moeilijke week zo te kunnen afsluiten. Ik ben misschien iets te vermoeid aan de start gekomen, maar ik werd beter en beter met de dagen.”

Quote Ik start als topfavo­riet aan het BK tijdrijden, maar dat was vorig jaar ook al zo en dat is toen niet goed afgelopen voor mij. Remco Evenepoel

Donderdag staat het BK tijdrijden op het programma, waar Evenepoel dé te kloppen man is. “Ik start inderdaad als topfavoriet, maar dat was vorig jaar ook al zo en dat is toen niet goed afgelopen voor mij. Maar ik zou het Yves (Lampaert, red.) zeker nog eens gunnen. We willen die trui gewoon in de ploeg houden, dat is het belangrijkste.

Evenepoel had het ook nog kort over het BK op de weg van komende zondag: “We zullen daar echt vol moeten koersen, maar het wordt moeilijk om een massaspurt te ontlopen. Er wordt ook geen wind voorspeld in de Moeren. Het is eigenlijk jammer dat Fabio (Jakobsen, red.) niet honderd kilometer lager geboren is zodat we hem naar de streep konden brengen. Onze tactiek wordt dus gewoon aanvallen en zien waar het schip strandt.”

Het volgende hoofdoel van Evenepoel is de Ronde van Spanje. De komende maanden staan dan ook volledig in het teken van de tweede grote ronde uit zijn carrière. “Na de kampioenschappen rijdt ik een maand geen wedstrijden meer en bouw ik op naar de Vuelta. Daarvoor wil ik wel nog proberen om de Clasica San Sebastian nog eens te winnen. En daarna rijd ik waarschijnlijk niets meer tot de Vuelta. Daar wil ik fris aan de start komen, wat nodig is aangezien de Vuelta in de laatste twee weken beslist zal worden. We mikken daar ook op de ploegentijdrit en ik wil zelf ook de individuele tijdrit daar winnen.”, zo besluit Evenepoel.

Thomas: “Een van de zwaarste koersen ooit”

Geraint Thomas kwam net te kort voor de ritzege, maar mag wel de eindwinst in deze Ronde van Zwitserland bijschrijven op zijn palmares. “Ik was hier al eens tweede na Simon Spilak in 2015 en verloor toen met amper vijf seconden verschil. Dus ik wou hier graag toch nog eens winnen en ik ben dan ook heel blij met deze eindzege. Met de hitte was het een van de zwaarste koersen die ik ooit heb gereden. Maar ik ben blij dat ik de volle negen ritten een zeer constant niveau heb kunnen aanhouden”, aldus Thomas.

Trekt Thomas nu ook met vertrouwen naar de Tour? “Man tegen man wordt het moeilijk om op te boksen tegen Pogacar en Roglic, maar als team kunnen we het hen zeker moeilijk maken. We beschikken over meerdere troeven dus ik kijk zeker uit naar de Tour”, zo besluit de Brit.

Het podium: Thomas wint deze Ronde van Zwitserland voor Sergio Higuita en Jakob Fuglsang.

Valpartij Van Wilder Ilan Van Wilder was bezig aan een uitstekende tijdrit, maar kwam zwaar ten val. Hij schatte een rotonde verkeerd in en tuimelde spectaculair over de hekken. Volgens de eerste berichten zou de schade wel meevallen. Hij moest niet worden afgevoerd met de ambulance.

