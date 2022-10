Stem op de beste Belgische helper van het peloton: wie is uw Kristallen Zweetdruppel 2022?

De zes genomineerden voor Beste Helper 2022 zijn:



Tiesj Benoot (Jumbo-Visma, 28)

Speelde als wegkapitein, rustbrenger en polyvalente helper een belangrijke rol in zeges van Wout van Aert in de Omloop en de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke. Ook in Dauphiné en de Tour was de Drongenaar van goudwaarde voor Van Aert, Roglic en Vingegaard. Hij stond zelf op het podium van Dwars door Vlaanderen, Gold Race en Clasica San Sebastian.



Jasper De Buyst (Lotto-Soudal, 28)

Vier keer trok hij dit seizoen, tussen al zijn persoonlijke fysieke ellende door, de winnende sprint aan voor Caleb Ewan, evenveel keer deed hij dat voor Arnaud De Lie. Met al zijn ervaring als lead-out en pistier speelde De Buyst een knappe bijrol in het succesjaar en de snelle, fenomenale ontwikkeling van het jonge Waalse sprinttalent van Lotto-Soudal.



Pieter Serry (Quick.Step-Alpha Vinyl, 33)

In de vier grote triomfmomenten van Evenepoel (LBL, San Sebastian, Vuelta en WK) was slechts één renner er altijd bij: Serry’tjen, zoals hij door zijn ploegmaats liefkozend wordt genoemd. Op het WK zette hij de Belgen in een zetel door 130 kilometer op kop te rijden, in San Sebastian rolde hij met een versmachtend tempo bergop de rode loper uit voor Evenepoel.



Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma, 26)

Op 12 van zijn 48 koersdagen zat Van Hooydonck in het winnende kamp: Van Aert, Vingegaard, Roglic, Laporte, Evenepoel... allen maakten ze gretig gebruik van hardrijderskwaliteiten. Hetzij om een dag op kop van het peloton te rijden, hetzij om met één versnelling de winnende move te lanceren. Honderd procent overgave.



Ilan Van Wilder (Quick.Step-Alpha Vinyl, 22)

Als junior destijds bij de evenknie van Evenepoel. Qua lengte, gewicht en fietskadermaat nog steeds een kopie, maar in koers heeft Van Wilder zijn eigen belangen opzij gezet. In de Vuelta was hij van goudwaarde. Maar ook wanneer het minder vlot liep, zoals de Ronde van Zwitserland, week hij niet van Evenepoels zijde.



Louis Vervaeke (Quick.Step-Alpha Vinyl, 28)

Zowel in de Algarve, LBL, de Ronde van Zwitserland als de Vuelta kamergenoot van Evenepoel, die bij Vervaeke tot rust komt. Hij zorgde met zijn ervaring van bij Sunweb ook voor wat extra professionalisering bij Quick.Step. In de Vuelta steevast één van de helpers die bergop het langst aan boord bleef om Evenepoel te helpen.





