Stefan Bissegger wint tijdrit in Benelux Tour, zieke Evenepoel blijft ver onder zijn niveau: “Heb niets kunnen eten vandaag”

Wielrennen Van der Poel past door rugproble­men voor WK mountainbi­ke in Val di Sole

22 augustus Mathieu van der Poel zal niet deelnemen aan het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole. Dat WK vindt komend weekend plaats en dat is te vroeg voor Van der Poel, die nog steeds niet hersteld is van problemen met de rug. In zijn ploeg ziet men liever niet dat ook zijn deelname aan het WK wielrennen op de weg en Parijs-Roubaix in het gedrang komt.