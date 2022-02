Steeds meer Vlaamse jongens en meisjes willen wielrennen: “Fietsen in de lockdown lokte veel nieuwe rennertjes. En Wout en Remco, natuurlijk”

Veldrijden “Verstrynge en Wyseure hadden de ballen aan hun lijf moeten hebben om het meteen te vertellen tegen de ploeg en Wellens”

“Ik begrijp Bart Wellens, die vindt dat hem een mes in de rug is gestoken.” Ook onze analist Niels Albert kan niet voorbij de transfersoap rond veldrittalenten Emiel Verstrynge (20) en Joran Wyseure (21): “Die gasten hadden meer respect kunnen tonen.” Hij ziet er echter ook een mogelijkheid in voor gevestigde namen als Sweeck en zelfs Aerts.

15 februari