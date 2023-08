Stakende renners en wedstrijd die niet WorldTour-waardig is: Renewi Tour alweer aan vernieuwing toe

Arnaud De Lie verlengt bij Lotto Dstny: “Hoe langer mijn seizoen duurt, hoe liever”

Sneuvelt dat minibaardje deze week? Het zou betekenen dat de succesreeks van Arnaud De Lie (21) in de Renewi Tour wordt afgeblokt. Daar gaat de Waalse boerenzoon niet van uit. Opnieuw de oude na zijn zware crash in Duinkerke, moet die eerste WorldTourzege er nu eindelijk maar eens van komen. “Ik zal strijden met het mes tussen de tanden.” Intussen verlengde De Lie ook zijn contract bij Lotto Dstny tot 2026. Het is de officialisering van het nieuws dat u vorige maand al hier kon lezen.