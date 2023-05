Sprinterscarrousel domineert transferzomer: Jakobsen op weg naar uitgang bij Soudal-Quick.Step, wat doen Milan en co?

KIJK. Belgische sprinter Arne Marit vecht tegen tranen na pech in massa­sprint: “Ik had de benen om te winnen”

Arne Marit was na afloop van de zeventiende Giro-etappe bijzonder ontgoocheld. In volle sprint kreeg onze landgenoot af te rekenen met een kettingprobleem. “Ik dacht echt dat ik mijn eerste rit in een grote ronde zou winnen.”