Sponsor Lotto over het ‘storm-verhaal’: “In de WorldTour blijven is geen must”

WIELRENNEN“Het stormt bij Lotto-Soudal”, stond vandaag te lezen op onze site . Een these waar Jannie Haek, CEO van hoofdsponsor De Nationale Loterij, het niet mee eens is. “Er wordt een probleem gecreëerd, waar geen probleem is. Wij hebben nooit gezegd dat in de WorldTour blijven een absoluut objectief was, zolang we de Tour kunnen rijden.”

In de nieuwste ranking die bepaalt welke achttien ploegen in de periode 2023-2025 tot de WorldTour behoren, staat Lotto-Soudal op de negentiende plaats. De achterstand op de veilige achttiende plek (Team BikeExchange) bedraagt 820 punten, het equivalent van acht ritzeges in de Giro.

Het is geen reden tot zenuwachtigheid bij hoofdsponsor Lotto. “Op de Nationale Loterij houden wij wekelijks een directiecomité. Het begrip WorldTour-statuut is er dit jaar nog niet aan bod gekomen. Wij hebben nooit gezegd dat in de WorldTour blijven een absoluut objectief was, of is. Het zou ook geen probleem zijn, mocht onze ploeg uit de WorldTour vallen”, zegt CEO Jannie Haek. “Begin dit jaar hebben we ons afgevraagd of we zouden mikken op de punten of dat we zouden koersen om te winnen. We kozen voor het tweede.”

Quote Indien we de punten levensbe­lang­rijk zouden vinden had de ploeg haar kalender daarop afgestemd. Dan zouden we Ewan laten sprinten voor de punten in alle kleinere koersen in plaats van hem te laten starten in de Giro. Lotto-CEO Jannie Haek

“Indien we die punten levensbelangrijk hadden gevonden, had de ploeg haar kalender daarop afgestemd en was dat in orde gekomen. Dan zouden we Caleb Ewan laten sprinten voor de punten in alle kleinere koersen in plaats van hem te laten starten in de Giro. We opteren echter om met onze beste renners te starten in de grote koersen om kans te maken op mooie zeges zoals Thomas De Gendt afgelopen zaterdag knap lukte. Ik ben er zeker van dat dit zal lukken, ook als we geen WorldTour-team meer zouden zijn”, aldus Haek.

Lelangue niet ter discussie

Ook het huidige beleid van Lotto-Soudal onder leiding van CEO John Lelangue staat niet ter discussie. “Wij staan nog achter onze CEO. Volmondig, zelfs. Wat we van zijn beleid vinden, daarop is het antwoord genuanceerd. Het is geen gemakkelijke opdracht in zeer moeilijke omstandigheden. Was Degenkolb en Gilbert binnenhalen een fantastische zaak? Waarschijnlijk niet, maar waren die transfers zonder blessures wel meegevallen, was John een held geweest. Hadden we gehoopt dat het beter was? Ja, maar we zijn ook shirtsponsor van voetbalclub Union. Zitten wij in zak en as dat ze geen landskampioen geworden zijn? Neen. Als ik zou mogen kiezen tussen sponsor zijn van Union of de plaats van Unibet afpakken op het shirt van Club Brugge, ik zou niet willen ruilen. Ik ben blij met de resultaten en zeker het imago van Union”, aldus Haek.