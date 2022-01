Speerpunten Lotto-Soudal kijken uit naar nieuw seizoen: “Er zit iets moois aan te komen”

Gilbert en Vermeersch: “Bewijzen dat we opnieuw hoog niveau kunnen halen”

In zijn laatste jaar als profrenner focust Philippe Gilbert zich opnieuw op de wedstrijden waarin hij al zijn hele carrière heeft uitgeblonken. “Na twintig jaar is het genoeg geweest. Maar ik ben zeer gemotiveerd om er een mooi afscheid van te maken”, aldus de winnaar van vier verschillende Monumenten. “Het is fijn om nog een keer alle wedstrijden te doen waarin ik al zoveel mooie momenten beleefd heb. Als ik zie hoe goed er tot nu toe gewerkt wordt door iedereen in en rondom de ploeg, denk ik dat we een mooi voorjaar tegemoet gaan.”

Florian Vermeersch, vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix, kijkt dit jaar opnieuw uit naar de kasseiklassieker. “Parijs-Roubaix van vorig seizoen was een droom, een prachtige dag”, aldus de 22-jarige renner die onlangs zijn contract bij Lotto Soudal tot en met 2024 verlengde. “Maar ondanks dat die prestatie niet eens zo lang geleden is, ben ik alweer zeer hongerig voor het volgende voorjaar. Ik wil bevestigen in 2022 en hoop een finale van een grote klassieker te rijden. Volgens mij is alles in de ploeg aanwezig om er iets moois van te maken. Ik rijd dit jaar in principe alle voorjaarsklassiekers, al zullen we na iedere wedstrijd goed monitoren hoe fit ik ben. Afhankelijk daarvan kunnen nog wedstrijden wegvallen.”

Victor Campenaerts: “Er zit iets moois aan te komen”

Met Victor Campenaerts keerde deze winter een oude bekende terug bij de ploeg. Hij vertrok als tijdritspecialist en keerde terug als klassiekerrenner. “Dit jaar richt ik me vooral op de klassiekers net onder de Monumenten. Le Samyn, Dwars door Vlaanderen: dat zijn wedstrijden voor mij. Maar ook in de allergrootste wedstrijden hoop ik samen met de ploeg mooie resultaten te kunnen behalen. We zitten met een hele jonge, gretige ploeg en ik kijk ernaar uit om met hen samen te rijden. Er zit iets moois aan te komen.”

Thomas De Gendt en Brent Van Moer: “De ploeg hangt goed aan elkaar”

Voor Thomas De Gendt draait het dit jaar opnieuw om de lastige ritten in etappekoersen. “Er is al goed gewerkt met de ploeg”, aldus de winnaar van ritten in alle grote rondes. “De sfeer op het kamp is goed, ik kijk ernaar uit om weer te mogen beginnen. Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en ook die van Italië zijn allemaal wedstrijden waar ik mezelf al getoond heb. Hopelijk lukt dat dit jaar opnieuw.” Brent Van Moer, vorig jaar ritwinnaar in de Dauphiné, mikt dit jaar in eerste instantie op de klassiekers. “Nokere Koerse, Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl: die wedstrijden liggen me en ik wil me daar tonen. De ploeg hangt goed aan elkaar en ik voel dat we mooie dingen kunnen laten zien.”

Caleb Ewan: “Ik ben klaar om me opnieuw te tonen tussen de beste renners”

Caleb Ewan maakt van de grote rondes in Italië en Frankrijk opnieuw zijn hoofddoel. “Dat de ploeg me opnieuw het vertrouwen geeft om daar voor ritzeges te gaan, doet me heel veel deugd”, zegt de Australische topsprinter. “Vorig jaar hebben ze me perfect geholpen bij de twee etappezeges in de Giro. In de Tour had ik pech, maar ik ben klaar om me daar dit jaar opnieuw te tonen tussen de beste renners van de wereld.” Ook in Milaan-Sanremo hoopt Caleb Ewan mee te doen om de prijzen. “Mijn twee tweede plaatsen uit het verleden bewijzen dat ik lang mee kan gaan in Milaan-Sanremo. Het team heeft me geholpen om mezelf perfect voor te bereiden deze winter, dus ik geloof erin dat ik ook dit jaar weer een topprestatie kan leveren in deze prachtige klassieker.”