Speelt de Kemmelberg een beslissende rol of wordt het toch een massasprint? Alles wat u moet weten over het BK in Izegem

Laat de strijd om de mooiste nationale kampioenentrui - ja toch? - maar losbarsten. Dit weekend ontvangt Izegem het BK wielrennen . Wie steekt de Belgische tricolore op zak in de stad van bustels en skoenn van Flip Kowlier? Alles wat je moet weten over de mannen- en vrouwenwedstrijd, die allebei te volgen zullen zijn op HLN.

Zo ging het vorig jaar

Het stond in de sterren geschreven: een massasprint in Middelkerke. Maar De Moeren, een karrenvracht valpartijen en een grote portie hectiek in de plaatselijke ronden dreigden dat scenario te hertekenen. Zou het dan toch eens de dag van Sep Vanmarcke worden?

Neen, want in de laatste ronde kwam het toch weer samen en mochten de snelle mannen alsnog een gooi doen naar de Belgische driekleur. Bij Alpecin-Fenix was Philipsen de aangewezen man, maar daar trok vertrekker Tim Merlier zich niets van aan.

Middenop de weg ging hij naast Philipsen zijn kans. Ook Jordi Meeus sprak een hartig woordje mee, maar er kon maar één de snelste zijn: Tim Merlier, die in Middelkerke zijn tweede BK-titel pakte na een eerdere sprintzege in Gent in 2019. Bij de vrouwen trok een verrassende Kim de Baat aan het langste eind.

Volledig scherm © Photo News

Het parcours

Stipt 12u trekt het peloton zich op de Grote Markt in Izegem op gang voor een koers van 230 kilometer. In een ode aan Gent-Wevelgem gaat het in vrijwel rechte lijn naar het Heuvelland. Daar moeten drie rondjes van 15 kilometer met passages over de Monteberg en de Kemmelberg voor schifting zorgen.

Let wel: na de laatste passage over de Kemmelberg is het nog 140 kilometer tot aan de meet. Via Ieper gaat het na de heuvelzone weer naar startplaats Izegem waar tot slot vier ronden van 25 kilometer wachten. De aankomst wordt verwacht rond 17.15u aan de finish op de Ambachtenstraat.

De vrouwen beginnen al om 10.30u aan hun BK, zij finishen naar verwachting rond 14u. Hun parcours van 134 kilometer leidt niet naar het Heuvelland, wel naar de wijde omgeving in Zuid-West-Vlaanderen rond Izegem. In de finale staan voor Kopecky en co twee plaatselijke ronden op het programma.

Volledig scherm Het BK-parcours.

Favorieten

Wout van Aert noemt zich voor het eerst in een paar jaar tijd niet dé topfavoriet. Wie is dan wel het alfamannetje? Velen wijzen naar Jasper Philipsen. Als sprinter met gabarit moet hij de heuvelzone goed verteren en in de Baloise Belgium Tour bewees hij ook de snelste van het pak te zijn.

Omdat het naar verwachting opnieuw een massasprint wordt, kijken we voor schaduwfavorieten naar andere snelle mannen. Tim Merlier wil opnieuw vanuit de luwte toeslaan. Gerben Thijssen en Jordi Meeus moeten in principe ook op de foto staan.

Voor de mannen van trainingsgroep De Melkerie is het een thuismatch. Tim Declercq is geboren en getogen in Izegem. Met een passage door het naburige Ingelmunster zal ook Yves Lampaert zich thuisvoelen en Jens Debusschere neemt in eigen gouw afscheid als profwielrenner.

Bij de vrouwen natuurlijk één naam: Lotte Kopecky. Al is de beste Belgische wielrenster als enige van SD Worx wel helemaal alleen. Aan de rest om haar te verrassen.

Volledig scherm Jasper Philipsen. © Photo News

Het weer

Het belooft net als vorig jaar een warm BK te worden. Volgens de laatste vooruitzichten klimt de temperatuur in Izegem zondagnamiddag tot 30 graden. Een zwakke tot matige zuidenwind zal voor niet al te veel verkoeling zorgen.

Erelijst laatste tien jaar

2013: Stijn Devolder - Liesbet De Vocht

2014: Jens Debusschere - Jolien D’hoore

2015: Preben Van Hecke - Jolien D’hoore

2016: Philippe Gilbert - Kaat Hannes

2017: Oliver Naesen - Jolien D’hoore

2018: Yves Lampaert - Annelies Dom

2019: Tim Merlier - Jesse Vandenbulcke

2020: Dries De Bondt - Lotte Kopecky

2021: Wout van Aert - Lotte Kopecky

2022: Tim Merlier - Kim de Baat

Bij HLN zit u zondag de hele dag goed om niets van het BK bij de mannen en de vrouwen te missen.