Speciaal stuur kost Jan-Willem van Schip diskwalificatie

Wielrennen Kunnen Evenepoel en Cavendish periode van droogte bij Deceunick-Quick.Step oplossen?

9 juni In de zegestand moet de ploeg van Patrick Lefevere nu het grote Ineos Grenadiers laten voorgaan. Richie Porte bracht met zijn eindzege in het Critérium du Dauphiné het aantal overwinningen op 25. Deceuninck-Quick.Step staat op 24. Dat is nog altijd afgescheiden voorop. Alpecin-Fenix, geen WorldTour, is een goede derde met 16 overwinningen.