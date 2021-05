Spanjaard Serrano schiet raak in openingsetappe Ruta del Sol

Giro Sagan rondt het berewerk van BO­RA-hansgrohe af en schiet eindelijk raak in de Giro

17 mei Vlak voor de rustdag heeft Peter Sagan de tiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Slovaak van BORA-hansgrohe rondde het berewerk van zijn ploegmaats onderweg knap af in de sprint. Remco Evenepoel sluipt door bonificaties onderweg een seconde dichter bij Egan Bernal, die ook woensdag in het roze start.