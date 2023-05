Spaanse profrenner Arturo Gravalos op 25-jarige leeftijd overleden door hersentumor: “Arturo gaf nooit op, want dat was zijn aard”

KIJK. De Lie komt zwaar ten val in Vierdaagse van Duinkerke en loopt meerdere breuken op, Kooij zet sprint naar zijn hand

Arnaud De Lie (21), het goudhaantje van Lotto-Dstny, is zwaar gevallen in de eerste rit in de Vierdaagse van Duinkerke en stapte uit koers. Het verdict: een gebroke rib en sleutelbeen, een klaplong en een breukje in z'n borstbeen. De 21-jarige Nederlander Olav Kooij maakte het zegegebaar.