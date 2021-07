Soudal wordt in 2023 sponsor van ploeg Lefevere, die budget minstens moet verdubbelen om in topklasse mee te draaien

WielrennenWielersponsor Soudal ruilt in 2023 Lotto voor de ploeg van Patrick Lefevere. Het team zal dan officieel Soudal-Quick.Step heten. Lefevere moest na het afhaken van Deceuninck naar een nieuwe hoofdsponsor op zoek. Die haalt hij nu weg bij Lotto, de oudste Belgische WorldTour-ploeg. Lotto zelf blijft voorlopig achter met lege handen, maar blijft na 2022 hoe dan ook in het wielrennen.

“Ik maak maandag op de tweede rustdag in Andorra de naam van de nieuwe hoofdsponsor bekend. Dat zal niet Soudal zijn”, zegt Patrick Lefevere. Soudal komt pas in 2023 aan boord, op het einde van het huidige sponsoringcontract dat het sinds 2015 met wielerploeg Lotto-Soudal heeft lopen.

In 2022 wordt Quick.Step opnieuw hoofdsponsor. Quick.Step verlengde in mei van dit jaar het contract met Lefevere nog een keer met zes jaar, tot eind 2027. De West-Vlaamse laminaatfabrikant, die inmiddels eigendom is van de Amerikaanse multinational Mohawk, zou in principe vrede nemen met een rol als nevensponsor. Maar de omstandigheden maken dat Quick.Step volgend jaar weer de hoofdsponsor wordt voor één jaar.

Lefevere, 66 inmiddels, kondigde afgelopen winter nieuwe, ambitieuze plannen aan. Hij bouwt zijn ploeg rond de huidige Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen heeft bijgetekend. Sprinter Fabio Jakobsen, die vorig jaar een levensbedreigende val maakte in de Ronde van Polen, maakt deel uit van de langetermijnplannen van Lefevere. En natuurlijk is er het jonge Belgische rondetalent Remco Evenepoel, die al een contract heeft tot einde 2026.

Renners willen meer

Daarvoor heeft Lefevere veel geld nodig. “Alle renners die deel uitmaken van de huidige ploeg, willen graag blijven. Ze willen blijven delen in het succes”, zegt Lefevere. “Maar ze willen ook graag meer verdienen. Zelf ben ik niet het soort manager die zijn mensen minder gaat betalen. Dat zou een heel slechte manier zijn om iedereen gemotiveerd te houden.”

Het onverwachte afhaken van sponsor Deceuninck enkele maanden geleden, bracht Lefevere dus in een vervelend parket. “Ik heb voor de komende jaren grotere budgetten nodig”, zegt hij. “Ik kan het mij echt niet veroorloven dat mijn budget in 2022 lager is dan in 2021.”

Deceuninck-Quick.Step is de meest succesvolle wielerploeg van de huidige WorldTour, maar speelt in de middenafdeling als het om budgetten gaat. Hij houdt het zelf liefst een goed bewaard geheim, maar Lefevere zou beschikken over een budget rond twintig miljoen euro. Dat is minder dan de helft van Ineos Grenadiers, dat over 45 miljoen euro beschikt. Ook Jumbo-Visma (de ploeg van Van Aert), UAE (Pogacar) en Bahrain hebben meer geld. Lefevere zou zijn budget dus minstens moeten verdubbelen om in de topklasse mee te draaien, wat zijn ambitie is.

Omdat Soudal pas over anderhalf jaar de nieuwe hoofdsponsor wordt, moet Lefevere volgend jaar de brug slaan naar 2023.

Quick.Step in 2022

Enter opnieuw Quick.Step, dat in 2022 het hele budget zal volstorten, dat normaal van 2022 tot 2025 als wielersponsoring in de ploeg van Lefevere was gebudgetteerd. Quick.Step neemt in 2023, 2024 en 2025 dan weer de plek van nevensponsor in, maar zal daar niets of zo goed als niets voor betalen.

Volledig scherm Soudal stopt na 2022 als co-sponsor bij de Lotto-ploeg om hoofdsponsor te worden bij het team van Patrick Lefevere. © ANP/Photo News

Lefevere heeft ondertussen de contracten verlengd met nevensponsors Napoleon Games en met fietsenleverancier Specialized. Latexco, Lidl en Maes tekenden bij. Na een samenwerking van ruim twintig jaar verruilt hij kledingsponsor Vermarc voor het Italiaanse Castelli, dat naar verluidt een veelvoud van het budget van Vermarc neertelt.

Op lange termijn wil Lefevere dat budget nog zien groeien. De ambitie is dat hij met Remco Evenepoel een gooi kan doen naar de eindzege in een grote ronde. Daar heeft Evenepoel ook helpers voor nodig van het niveau van Ineos of van Jumbo-Visma. Die mannen behoren traditioneel tot de bestbetaalde renners in het peloton. En die heeft Lefevere nu niet.

Het was Lotto dat in een communiqué bekendmaakte dat Soudal zich eind 2022, na acht jaar, terugtrekt als sponsor. Dat is slecht nieuws voor Lotto, dat daarmee de helft van zijn huidige budget dreigt te verliezen. Lotto heeft nu anderhalf jaar de tijd om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. De Nationale Loterij bevestigt dat ze ook na 2022 met zekerheid hoofdsponsor blijft van de gelijknamige wielerploeg.

Volledig scherm Soudal zal na 2022 niet meer op de Lotto-truitjes staan. © EPA