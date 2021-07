Soudal vertrekt na 2022 bij Lotto om nieuwe hoofdsponsor van Patrick Lefevere te worden

Tour de France Fransen zien Van Aert de Tour al winnen, Wout lacht: “Ik overweeg crashdieet om voor morgen 10 kilo af te vallen”

2 juli In plaats van een Tourrit leek het wel een klassieker, de 249 kilometer tussen Vierzon en Le Creusot. En jawel, met Wout van Aert en Mathieu van der Poel als grote smaakmakers. “Even de sleur van de dag doorbreken en oorlog maken”: Van Aert had er zin in. Zijn nu al iconische relatie met Mathieu nog wat meer kleur gegeven. Respect, strijdlust, humor. “Als ik hier rondkijk besef ik niet echt of ik in de Tour de France, dan wel in de Superprestige van Ruddervoorde zit”, grapte Wout, die voor de Franse televisie zelfs een vraag over Tourwinst voorgeschoteld kreeg.