Soudal trekt zich na 2022 terug als sponsor Lotto-ploeg

Wielrennen Marianne Vos draagt zege in Ronde van Italië voor vrouwen op aan betreurde Jolien Verschue­ren

4 juli Marianne Vos heeft zondag de derde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Het was al de 29e zege in de Giro in de carrière van de 34-jarige Nederlandse van Team Jumbo-Visma, die de zege opdroeg aan de betreurde Jolien Verschueren.