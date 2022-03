Sonny Colbrelli zakt in elkaar na finish in Catalonië, maar zou weer bij bewustzijn zijn

Wielrennen PORTRET. Matej Mohoric: een fan van natuurkun­de en Wikipedia, die zeges viert met Stella Artois

Matej Mohoric is een waaghals op twee wielen, maar in het leven naast de fiets een doodgewone jongen. Behalve weetjes absorberen op Wikipedia heeft hij geen extravagante hobby’s. Hij is vooral een familieman met een eigen foundation, die als kind van droomde om doctor in de natuurkunde te worden. Sinds vandaag is hij ook winnaar van een wielermonument. Een portret.

