Sonny Colbrelli strijdvaardig na hartstilstand: “Ik denk al aan mijn terugkeer in het peloton”

“Ik ben nu aan het uitrusten in het ziekenhuis, maar ik herinner me er niks meer van”, zegt Colbrelli in een telefoongesprek dat hij gisteravond had met ‘La Gazzetta dello Sport’. “Het enige wat ik nog weet is dat ik na de finish stopte, een flesje water kreeg aangereikt en nadien ben ingestort. Het volgende dat ik me herinner, is dat ik wakker werd in het ziekenhuis.”

“Ze houden mij nog steeds in de gaten”, gaat hij verder. “Het was schrikken, maar ik denk al aan mijn terugkeer in het peloton”, klinkt het alweer strijdvaardig.

Sonny Colbrelli stapte twee weken geleden nog met bronchitis uit Parijs-Nice. Ook werd hij op het laatste nippertje uit de deelnemerslijst voor Milaan-Sanremo geschrapt. Gisteren kwam hij dan toch aan de start van de Ronde van Catalonië.

De eerste rit eindigde in een massasprint bergop in Sant Feliu de Guixols. Michael Matthews won, Sonny Colbrelli werd tweede. Enkele minuten later, in de chaos van de finish, verloor Colbrelli het bewustzijn en zakte in elkaar. Medische hulp kon snel worden gegeven, maar de onrust was groot toen rond de renner zeildoeken werden gespannen. Ook ambulances spoedden zich naar de plek waar Colbrelli werd behandeld.

De renner kreeg hartmassage en zou snel weer het bewustzijn herwinnen. Teammanager Milan Erzen deelde aan journalisten mee dat Colbrelli opnieuw bij bewustzijn was, dat hij naar een ziekenhuis in Girona werd gebracht en dat hij zich slecht voelde. “Hij is bij bewustzijn, hij praat en hij beweegt.”

Wat later zou zijn wielerploeg Bahrein in een communiqué bevestigen dat zijn toestand stabiel is. Later op de avond communiceerde ook de wedstrijdorganisatie. “Colbrelli verloor honderd meter na de finish het bewustzijn met stuiptrekkingen, die leidden tot een hartstilstand. Verzorgers hebben hem hierop gereanimeerd, met behulp van een defibrillator. De toestand van de renner werd gestabiliseerd en hij werd naar het ziekenhuis gevoerd.” Daar is Colbrelli momenteel herstellende. Bahrain-Victorious deelde in een persbericht mee dat hartonderzoeken geen zorgwekkende signalen of dysfuncties blootlegden.

Bronchitis

Het is niet duidelijk wat de precieze reden is voor wat Colbrelli overkwam. Veel renners zijn ziek, of ze zijn — zoals Colbrelli — ziek geweest. Naar verluidt zou Colbrelli in januari Covid-19 hebben gehad. Dat is door zijn team niet bevestigd. Wel dat hij twee weken geleden bronchitis had.

De Belgische sportarts Kris Van der Mieren, bondsdokter bij Belgian Cycling, wijst op de impact van virale aandoeningen als Covid-19 of bronchitis. “Het coronavirus heeft een voorliefde voor de hartspier, maar andere virussen kunnen even goed de hartspier aantasten.”

Het gevaar bij topsporters of in dit geval wielrenners, is volgens Van der Mieren dat ze onvoldoende de tijd nemen om te genezen. “Een virale aandoening kan nog maanden na de infectie aanslepen. Bij topsporters is de tijdsdruk groot. Niemand wil tijd verliezen, maar de minste tijd verlies je door een ziekte goed te laten uitzieken. De meeste tijd verlies je door snel snel proberen aan te knopen met topsport.”

Colbrelli ontving heel wat steunberichten. Enkele van die posts, zoals die van Remco Evenepoel (zie hoger in dit artikel) en Michael Matthews, deelde de Italiaan via zijn Instagram. “Heel erg bedankt”, met drie vuistjes. “En proficiat”, klonk het ook nog richting Matthews, die dus de massasprint won.

Colbrelli werd vandaag tweede in Catalonië, Matthews won:

Colbrelli werd na het hartfalen met witte lakens afgeschermd:

