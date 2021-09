Sonny Colbrelli grijpt de macht in Benelux Tour na sterk Ardennenoffensief in Houffalize: “Het WK is écht een doel”

WielrennenSonny Colbrelli heeft in Houffalize de macht gegrepen in de Benelux Tour. De Italiaanse kampioen wegwielrennen kwam na een tocht door de Ardennen in z'n eentje binnen en nam zo de leiderstrui over van Stefan Küng.

Het slotweekend van de Benelux Tour, dat is op zaterdag een Ardennenoffensief naar Houffalize en op zondag een finaal akkoord op en rond de Muur van Geraardsbergen. Aan de Zwitser Stefan Küng om er zijn leiderstrui te verdedigen.

Vanuit Ottignies stonden er velen te popelen om de Ardennen in te duiken. Met 3.000 hoogtemeters lagen er flinke mogelijkheden voor de punchers. Het tempo lag hoog in de aanvangsfase. Enkel twee sterke beren slaagden erin om weg te rijden.

Jonas Rickaert en voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas sloegen de handen in elkaar en reden in een koppeltijdrit een voorsprong van zeven minuten bijeen. In en rond Houffalize deden de vele beklimmingen hun werk. Het duo werd voor de finale gegrepen.

Volledig scherm © Photo News

Die finale werd geopend door een uitval van Marc Hirschi op de Cöte Saint-Roch. De Zwitser kreeg in twee trapjes Mohoric en Colbrelli mee. Het trio verzamelde een minuut, maar onder impuls van Devenyns, Gilbert en Groupama-FDJ bleef alles speelbaar.

Een lel van Tom Dumoulin zorgde voor aansluiting in de finale. De Nederlander bracht Campenaerts, Stuyven, Wellens en Benoot - niet toevallig vier Belgen die drummen voor een WK-selecite - bij de drie vooraan. Ware het niet dat Colbrelli daar intussen was weggereden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een harde en aantrekkelijke finale bleef de Italiaanse kampioen weerbarstig volhouden. Mohoric verstoorde de achtervolging, maar het was vooral Colbrelli’s eigen verdienste dat hij voorop bleef. In zijn tricolore pakte hij ook de volle buit mee in de Gouden Kilometer.

Colbrelli was rijp voor een dubbelslag in Houffalize. De renner van Bahrain-Victorious reed in het slot onbedreigd naar de zege én de leiderstrui. Stefan Küng verloor een dikke minuut en zag zo het kleinood wegglippen. In de sprint om de ereplaatsen haalde Mohoric het voor Stuyven en Benoot.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tim Wellens: “De bondscoach heeft gezegd dat de WK-selectie hier wordt gemaakt, het ziet er goed uit”

Victor Campenaerts: “Een WK-selectie zou mijn ego strelen”

Jasper Stuyven: “Ik had een goeie dag, maar voelde me gisteren eigenlijk nog beter”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.