Sonny Colbrelli (32) zet punt achter wielercarrière door hartprobleem: "Er wachten nieuwe uitdagingen, ik ben klaar om die aan te gaan”

Bekijk. Colbrelli gereanimeerd na de finish in opener Ronde van Catalonië

De Italiaan stuikte op 21 maart in elkaar na de aankomst van de openingsetappe in de Ronde van Catalonië. Hij moest toen gereanimeerd worden. Colbrelli kreeg vervolgens een defibrillator ingeplant maar reed geen wedstrijd meer. Vorig jaar won de Italiaan onder meer Parijs-Roubaix, het Europese kampioenschap en de Italiaanse titel op de weg.

Colbrelli legt uit dat hij na het ongeluk de hoop was blijven koesteren om terug te keren in het peloton. “Ik wist wel dat het een moeilijke weg terug zou zijn met een defibrillator. In Italië is het bij wet niet toegelaten (te sporten)”, legt hij uit.

De Italiaan maakt de vergelijking met de Deen Christian Eriksen, die na zijn hartprobleem op het EK ook een defibrillator kreeg ingeplant en zijn voetbalcarrière verderzette buiten Italië. “Maar wielrennen is geen voetbal. Het is een andere sport, je doet het op straat. Het is niet zoals op een voetbalveld waar een medische ploeg in nood tijdig kan tussenkomen. Dat maakt het veel complexer.”

Nieuwe rol bij Bahrain-Victorious

Colbrelli overwoog de defibrillator te laten verwijderen maar achtte het risico uiteindelijk te groot voor zichzelf en zijn familie. Hij neemt daarom met pijn in het hart afscheid van het wielrennen. “Zeker na een seizoen als vorig jaar, het beste uit mijn carrière”, stelt de Italiaan, die bij Bahrain-Victorious actief zal blijven in een andere rol. “Er wachten nieuwe uitdagingen en, met moed, ben ik klaar om die aan te gaan.”

Colbrelli begon dit seizoen met een tweede plaats in Omloop achter Wout van Aert en was ook in de bewuste rit in Catalonië als tweede geëindigd na Michael Matthews. Vorig jaar won de Italiaan naast Parijs-Roubaix en de Europese en Italiaanse titel onder meer een rit in de Ronde van Romandië, een rit in de Dauphiné, een rit en het klassement in de Benelux Tour en de Memorial Marco Pantani. Ook de Brabantse Pijl (2017) staat op zijn palmares.

