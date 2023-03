“Sommige renners weten echt niet wat ze doen”: De Lie baalt na nieuwe gemiste kans, Merlier leider af

Het loopt nog niet echt los voor Arnaud De Lie (20) in Parijs-Nice. Waar het toptalent van Lotto-Dstny gisteren nog naar de vijfde plaats sprintte, kwam hij vandaag niet in het stuk voor. En daar was volgens De Lie een goede reden voor. “Ik begrijp sommige renners echt niet.” Tim Merlier had het dan weer over ‘schijtenerveus’ koersgedrag. “Het is bij momenten echt gevaarlijk.”

Arnaud De Lie praat altijd vrijuit en neemt geen blad voor de mond. Dat resulteert in een ontwapenend interview wanneer hij wint, maar ook in een redelijk temperamentvolle reactie wanneer hij niét wint. En vandaag, na de tweede etappe van Parijs-Nice, was dat laatste het geval. Onze landgenoot raakte in de sprint ingesloten en kon zo niet meesprinten voor de zege. Een 27ste plaats, niet om vrolijk van te worden. En dat nadat hij ook gisteren - toen hij nog vijfde werd - al van iets te ver moest komen.

“Sommige renners weten echt niet wat ze doen”, brieste de ‘Stier van Lescheret’ in Fontainebleau. “Jacopo (Guarnieri) deed zijn inspanning op 300 meter voor het rondpunt en draaide er als derde op. Ik zat in het wiel, maar toen werd ik opgehouden door een andere ‘mec’. Die besloot Jacopo dan gewoon niet te volgen, waardoor ik rond de 30ste positie verzeild geraakte. Toen was de koers afgelopen. In een sprint moet je de wielen volgen - hij deed eigenlijk alles verkeerd. Ik begrijp het echt niet.”

Voor De Lie loopt de eerste rittenkoers op WorldTour-niveau dus nog niet op wieltjes. Gaat het er dan toch anders aan toe in de sprints op het hoogste niveau? “Het is zeker anders, alle details tellen. Maar goed, als die ene renner het wiel van mijn ploegmaat houdt, zit ik in vijfde positie en is het al een andere sprint.”

Twee kansen op ritwinst zijn nu gaan vliegen. Morgen is er de ploegentijdrit, vanaf dan worden de etappes lastiger. Enkel donderdag en vrijdag lijken er nog mogelijkheden te liggen. “Het is duidelijk dat de eerste twee ritten mijn beste kansen waren”, beseft ook De Lie. “In de komende ritten zullen de benen er moeten zijn en zal ik moeten hopen dat de klassementsmannen niet te veel oorlog maken.”

Volledig scherm © Photo News

Merlier 14de: “Iedereen koerst ‘schijtenerveus’”

Gisteren gewonnen, vandaag 14de in Fontainebleau. Ook voor Tim Merlier is het niet elke dag feest. “Op één kilometer van de streep viel ik bijna. Ik moest in de remmen en op dat moment ging mijn ketting er ook af. Ik kreeg ze er niet meteen op, waardoor ik veel te ver kwam te zitten. Ik kon wel nog sprinten voor mijn plekje, maar de winst was dan al gaan vliegen. Arnaud De Lie zat voor mij, maar ook hij ging niet meer aan. Zo werd ik 14de of zo”, aldus Merlier.

“Het is moeilijk lijn in de sprints te krijgen hier. Het is niet zoals in de UAE Tour. Sommigen noemen dit een voorbereidingskoers, maar ik heb de indruk dat het hier toch wel een kleine Tour de France is bij momenten. Iedereen koerst ‘schijtenerveus’ en het is constant vechten voor je plek. Bij momenten is het gevaarlijk.”

De Belgische kampioen is zijn gele trui kwijt, maar kan morgen in de ploegentijdrit een poging doen om de trui terug te pakken. “We hebben een paar specialisten mee, maar ik ga die ploegentijdrit niet voor mezelf rijden. We zien wel wat het wordt, het zou sowieso wel leuk zijn om nog eens zo’n leeuwtje te winnen. Veel zuivere sprintkansen komen er niet meer aan deze wedstrijd.”

Volledig scherm Tim Merlier. © Photo News