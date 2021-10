Sir Bradley Wiggins steekt hand in eigen boezem: “Mijn vertrek bij Sky was niet zo netjes en daar heb ik spijt van. Want het was mijn eigen schuld”

WielrennenSir Bradley Wiggins (41) heeft spijt. Spijt van hoe hij zich gedragen heeft nadat hij in 2012 de Ronde van Frankrijk won. ‘Wiggo’ deed de ontboezemingen in een aflevering van de Geraint Thomas Cycling Club podcast, maar hij voegde er ook wel aan toe dat hij de strijdbijl nu met iedereen heeft begraven. Ook met Chris Froome, die hij na een nachtelijk uitje trakteerde op een dikke knuffel.

“Uiteindelijk speelde ik gewoon een rolletje, ik deed me voor alsof ik een rockster was”, zo beschrijft de Brit zijn gedrag na zijn Tourzege. “Op dat moment leek me dat maar juist, om op die manier door het leven te gaan. Alle roem en adoratie, ik kon die niet aan als ‘mezelf’. Ik kan moeilijk om met lof, maar ik ben er op een manier mee omgegaan die voor controverse heeft gezorgd. Soms raakte ik dronken om toch maar mijn rol als ‘de idioot’ te kunnen spelen. Dat heeft mij op lange termijn weinig goeds opgeleverd, want de mensen kregen een beeld van mij.”

Wiggins was in 2012 de eerste Brit ooit die de Ronde van Frankrijk won, maar die Tour was meteen ook zijn laatste. Zijn toenmalige ploeg, Team Sky, trok nadien vol de kaart van Chris Froome en die zou de rittenkoers nadien vier keer op zijn naam schrijven. Wiggo verliet Sky uiteindelijk in 2015 en hij geeft toe dat dat een exit was langs een achterpoortje. “Zeker naar het einde van mijn periode bij Sky, voelde ik me nogal eenzaam. Ik genoot niet meer, ik deed maar wat iedereen van mij verwachtte.”

“Ik besef dat ik me kinderachtig en nukkig heb opgesteld, maar dat kwam dus omdat ik niet wist hoe ik me moest gedragen. Dat had gevolgen voor mijn omgeving. Mijn vertrek bij Sky was niet zo netjes en daar heb ik spijt van. Want het was mijn eigen schuld.”

Na de Spelen in Rio in 2016 hing Wiggins de fiets aan de haak en momenteel komt hij aan de kost als wieleranalist bij Eurosport. Het was in die functie dat hij dit jaar ook afzakte naar de Tour de France en daar maakte hij van de gelegenheid gebruik om één en ander goed te maken met Chris Froome. De twee waren ploegmaats in de Vuelta in 2011 en dus in de Tour van 2012, toen Froome tweede eindigde na Wiggins ondanks het feit dat hij een betere indruk liet dan zijn kopman in de bergen.

“Ik heb veel spijt van het hele gedoe met Chris. Dat was voor een groot stuk mijn fout, vanwege de manier waarop ik me gedroeg. Het voelt dan ook heel goed om nu alles te kunnen goedmaken. We zagen elkaar dus een eerste keer terug tijdens de Tour van dit jaar, in een club, op het einde van de avond. We hebben het goedgemaakt en dat bezegeld met een knuffel. Nu praat ik veel met hem en het is erg bevrijdend om me nu weer te kunnen gedragen zoals ik me moet gedragen", besluit Wiggo.

