Simmons verrast - Lampaert: “Evenepoel had benen om te winnen. Jammer dat tactiek omgegooid is”

Veldrijden Van Aert ‘not amused’ met BK-rel tussen Sweeck en Vanthouren­hout: “Wout wil rust om zich heen”

De rel tussen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck kreeg in Benidorm geen vervolg. En maar goed, want Wout van Aert, de kopman van de Belgische selectie, was ‘not amused’ met de commotie. Bondscoach Vanthourenhout: “Wout wil rust.”

22 januari