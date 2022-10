Shortlist van drie kandidaten nog niet klaar: nieuwe baas Lotto-Dstny laat op zich wachten

WielrennenLotto-Dstny zet vandaag zijn eerste stappen richting het nieuwe seizoen. Tijdens de teamdagen in Beringen worden de renners niet verwelkomd door de nieuwe CEO. Het zal ook nog even duren. In de zoektocht naar een opvolger voor John Lelangue, is het wachten op een shortlist.

De renners van Lotto-Dstny (nog tot 31 december Lotto-Soudal) worden vandaag en morgen verwacht in de Flanders Bike Valley van Beringen voor de teamdagen. Ze ondergaan er medische testen en passen hun kledij en materiaal voor het seizoen van 2023.

Ook aanwezig: John Lelangue. De CEO zag zijn aflopend contract niet verlengd, maar blijft actief tot en met 31 december. Hij hielp de voorbije weken met het in orde brengen van de licentie voor de komende jaren. Hoewel Lotto-Dstny degradeert van WorldTour-niveau naar procontinentaal niveau, heeft de ploeg wel een aanvraag voor een WorldTour-licentie ingestuurd. Stel dat één van de achttien WorldTour-ploegen wegens financiële of andere redenen niet voldoet aan de nodige voorwaarden, kan Lotto-Dstny als nummer negentien in de ranking van 2020-2022 die plaats innemen. Om dezelfde reden hebben ook Israel-Premier Tech (20ste) en Uno-X (22ste) een WorldTour-licentie aangevraagd.

Dankzij de negentiende plaats heeft Lotto-Dstny in 2023 recht op een wildcard voor alle WorldTour-koersen. Om dat startrecht ook in 2024 te kunnen claimen, zal het volgend jaar alle andere procontinentale ploegen achter zich moeten houden. Om niet meteen achter de feiten aan te lopen, is er een nieuwe CEO nodig. Op maandag 3 oktober zei Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij, in een interview met ‘De Tribune’ dat hij binnen een week of twee meer nieuws zou hebben. We zijn tweeënhalve week verder en volgens onze informatie zit de zoektocht nog niet in een afrondende fase.

Axel Merckx

Er werd een headhuntingbureau aangeduid om een longlist van een tiental kandidaten te maken. Na gesprekken en het oordeel van een samengestelde jury zou een shortlist van drie namen overblijven. Die shortlist is nog niet klaar. De naam van Axel Merckx als een van de kandidaten raakte snel bekend, andere namen lekten nog niet uit. Enkele gegadigden haakten al af door de weinige ruimte om een eigen stempel te drukken – de Nationale Loterij is eigenaar van de ploeg en dus meer dan een sponsor die geld aanbrengt en zich verder niet moeit. Als CEO een nieuwe structuur op poten zetten, is dus niet aan de orde.

Yana Seel

Inmiddels is het ook niet duidelijk wat ze precies zoeken. Een CEO, iemand die ook sportief kaas heeft gegeten of beiden? Intern wordt er gelobbyd om de huidige Chief Business Officer Yana Seel te koppelen aan een sportief expert, maar de Raad van Bestuur verkiest een ‘gezicht’. Bovendien maakte Seel vooralsnog geen onuitwisbare indruk.

Er is nog wel even tijd om een geschikte kandidaat aan te duiden, maar lang moet er niet getalmd worden. Op 22 november houdt Lotto-Dstny een teambuilding. Dat kan best met een nieuwe CEO.

