Shari Bossuyt op non-actief na positieve test op hetzelfde middel als Toon Aerts: “Het was wachten op het volgende slachtoffer”

Bossuyt, een Belgische toprenster, en haar manager houden morgen om 10u een persconferentie. Ze is samen met Lotte Kopecky de huidige wereldkampioene in de ploegkoers. In februari snelde ze naar Europees zilver in de puntenkoers. Op het Belgische kampioenschap tijdrijden veroverde ze in 2022 eveneens zilver.

Aerts is niet verbaasd: “Hier had ik voor gewaarschuwd”

Toon Aerts heeft inmiddels gereageerd op het nieuws. Hij schrikt niet. In januari 2022 werden bij hem eveneens sporen gevonden van het product. Hij schreeuwde altijd zijn onschuld uit en wijst naar een vervuild supplement. Aerts kreeg een schorsing van twee jaar. Die vecht hij momenteel aan. “Eigenlijk wist ik dat dit ging gebeuren. Ik had er voor gewaarschuwd. Als dit mij kon overkomen, dan kan iedereen dit meemaken. Nooit heb ik risico’s genomen met medicatie of supplementen die contaminatie zouden kunnen hebben. En toch geraak ik betrokken in een dopingdossier. Met deze wetenschap was het dus gewoon wachten op het volgende slachtoffer. We zijn een jaar later. Ik zit nog steeds diep in de miserie, en daar is dan helaas het volgende geval. Ik kan me goed voorstellen wat Shari nu allemaal meemaakt. Dit zou niet mogen gebeuren! Nog een atleet, die ook een mens is, die met haar hele familie door een heel diep dap zal gaan. Zonder ook maar iets fout te hebben gedaan.”