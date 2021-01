Sep Vanmarcke zet bij Israël Start-Up Nation zoektocht verder naar de Heilige Graal: “Het geloof in mij is groot”

Wielrennen Astana trekt met Fuglsang en Lutsenko naar de Ronde van Vlaanderen

17 januari Alexey Lutsenko en Jakob Fuglsang zijn dit jaar de kopmannen van Astana in de Ronde van Vlaanderen. Dat maakte de Kazachse formatie zondagmiddag bekend op hun persdag. Het is voor Fuglslang, in 2019 winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, nog maar zijn tweede deelname aan Vlaanderens Mooiste