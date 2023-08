Sep Vanmarcke wordt ploegleider bij Israël-Premier Tech, Dirk Demol en Tony Gallopin naar Lotto-Dstny

Toen Sep Vanmarcke op 7 juli aankondigde dat hij door hartproblemen abrupt moest stoppen met koersen, zei hij dat hij graag actief wou blijven in de wielerwereld. “Mijn ploeg (Israël - Premier Tech, red.) laat weten dat er een mogelijkheid is om bij hen aan de slag te gaan, maar ik wil niet overhaast beslissen. Ik ben alleszins niet gedegouteerd van de koers”, dixit Vanmarcke toen.

Zo blijkt. Volgens onze informatie wordt Vanmarcke (35) vanaf 1 januari 2024 ploegleider bij zijn oude ploeg en zal hij zijn kennis van de Vlaamse klassiekers vanuit de volgwagen delen met Dylan Teuns en co.

Door zijn nieuwe rol wordt Vanmarcke een concurrent/collega van zijn broer Ken (40), die al enkele seizoenen ploegleider is bij EF-Easy Post.

Vanmarcke wordt bij de ploeg van sportief manager Rik Verbrugghe de vervanger van Dirk Demol (63), die naar Lotto-Dstny verhuist. De ex-winnaar van Parijs-Roubaix was in het verleden al ploegleider bij US Postal, Astana, Quick-Step en Trek en is met zijn ervaring een welgekomen versterking voor de staf van Lotto-Dstny, dat onlangs afscheid nam van ploegleider Allan Davis nadat de Australiër beschuldigd was van grensoverschrijdend gedrag.

Volledig scherm Dirk Demol. © BELGA

Bij Lotto-Dstny verwelkomen ze naast Demol in 2024 nog een nieuwe ploegleider, meer bepaald de Fransman Tony Gallopin (35). Gallopin zwaait na dit jaar als renner af bij Lidl-Trek en treedt in de voetsporen van zijn vader Alain, die ook jaren aan de slag was als ploegleider. Tony Gallopin is bij Lotto-Dstny vertrouwd met het huis, tussen 2014 en 2017 was hij renner bij de Belgische Lotto-ploeg, voor wie hij een rit won in Parijs-Nice en enkele dagen de gele trui droeg in de Tour.

Volledig scherm Tony Gallopin was eerder al renner bij de Lotto-ploeg. © photo_news

Positief nieuws voor Vanmarcke, Demol en Gallopin, maar nog niet voor Hendrik Redant (60) en Jean-Pierre Heynderickx (58). Redant is dit ploegleider bij Human Powered Health, maar de Amerikaanse ploeg stopt zijn mannenafdeling. Heynderickx is momenteel actief in de Vuelta, waar hij bij Bora-hansgrohe mee de begeleiding van de jonge Cian Uijtdebroeks (20) op zich neemt, maar hij mag niet blijven bij de Duitse ploeg. Beide ervaren landgenoten zoeken nu een nieuwe werkgever.