Sep Vanmarcke weer achtervolgd door pech: zes weken out door breuk aan pols

KIJK. “Pogacar zou veel kleuren van de regenboog hebben gezien”: Michel Wuyts trilt nog licht na van “grandioze” prestatie Evenepoel

“Nog grandiozer dan ik het gezegd krijg.” Zo omschrijft onze analist Michel Wuyts - zelfs nog licht natrillend - de prestatie van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. “Het is een zalig gevoel om iemand te hebben die het verwachtingspatroon altijd maar weer invult.” Wat zegt dit over de Giro die over twee weken start? Hoe kijkt hij naar de ploeg rond Remco? En zouden we een ander verloop hebben gekregen met een Pogacar die niet viel? Ziehier de uitgebreide analyse van Wuyts.