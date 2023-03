Sep Vanmarcke verbaast zichzelf met een knappe derde plaats: “Nu niet ziek worden”

Dertien jaar geleden. De piepjonge Sep Vanmarcke verbaast iedereen en ook zichzelf met de tweede plaats in Gent-Wevelgem. Ook zijn derde plaats in de editie van 2023 had de inmiddels 34-jarige Vanmarcke vooraf niet verwacht.

KIJK. Vanmarcke: “Die derde plaats voelt als een overwinning”

Vanmarcke had het tijdens de koers niet onder de markt. “Het was een hele dag op en af naar de volgwagen om kledij uit of aan te trekken. Als je zo warm ingepakt hebt, heb je weinig idee over hoe goed de benen zijn en de Kemmelberg kwam ik nooit goed over.”

De kopman van Israël-Premier Tech haakte zijn wagon aan in het peloton en toen de strijd om de ereplaatsen in de slotkilometers losbarstte, zat het plots mee. “Ik had Bjerg en Frison mee. Zij zijn normaal trager dan mij, maar omdat ze in het peloton geen snelle sprinter hadden, reden ze toch vol mee. Mads Pedersen leek nog even roet in het eten te strooien, maar hij kwam net te laat aansluiten.”

Een podiumplaats voor Vanmarcke, die dochter Lucie betrok in de podiumceremonie. “De eerste twee waren te sterk, maar dit is mooi na alle pech van de voorbije jaren. Hopelijk blijf ik nu gezond en van ziekte gespaard.”

Volledig scherm © Photo News

Opgave voor onderkoelde Philipsen

Na zijn zege in een natte en koude editie van Brugge-De Panne, mocht Jasper Philipsen met recht en rede ambities koesteren voor Gent-Wevelgem. Winst zat er nooit in, maar tot op twintig kilometer van de streep, zat hij nog op koers voor het podium, tot ineens het licht volledig uit ging bij de kopman van Alpecin-Deceuninck. Klappertandend arriveerde hij bij de bus. Het was ploegleider Christoph Roodhooft die dan maar zijn verhaal deed: “Jasper heeft onderweg zeker niet te weinig gegeten. Hij was gewoon leeg en het ging niet meer. Hij is ook niet gespaard gebleven van pech met twee lekke banden.”

Dat gold voor de hele ploeg. Ook Soren Kragh Andersen reed twee keer plat. “We zijn acht keer lek gereden, dat was van het goede te veel. Een goede uitslag hebben we niet behaald, maar van onze koers mogen we tevreden zijn. In elke move hadden we iemand mee, maar Jumbo-Visma was zeer sterk”, aldus Roodhooft.

Volledig scherm Jasper Philipsen in het wiel van Wout van Aert. © Photo News

Titelverdediger Girmay voorlaatste

Vorig jaar was Intermarché Circus Wanty de koning ten rijk in Wevelgem, nu moest het tevreden zijn met een 45ste plaats voor Laurenz Rex. Titelverdediger Biniam Girmay eindigde voorlaatste op meer dan elf minuten. “Toch ben ik fier dat ik deze koers in zes graden en regen heb kunnen finishen. Het was enorm zwaar, maar dat ik onderweg zo hard werd aangemoedigd, heeft geholpen om extra wattages te kunnen trappen”, aldus Girmay die in Wevelgem begroet werd door honderden Eritrese fans.

Volledig scherm Biniam Girmay. © Photo News