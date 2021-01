Sep Vanmarcke keert zonder verrassingen terug naar de Tour: “Zal me 100 procent inzetten”

In 2018 stond Vanmarcke Rigoberto Uran bij in de Tour. Met succes, want zonder Vanmarcke was de Colombiaan kopje onder gegaan in de rit naar Roubaix. “Klopt en ik denk dat ze daarom het nodige vertrouwen in me hebben. Ik heb al een paar keer bewezen dat ik in de Tour van dienst kan zijn. Dit jaar start de Tour in Bretagne en het lijkt erop dat het in de eerste week een paar keer chaos kan zijn met waaieretappes. Dus dan zal ik mijn steentje zeker moeten bijdragen.”