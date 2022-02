Sep Vanmarcke & Tom Boonen, 10 jaar na de verrassende ontknoping: “Ik mis de wapens die jij wél had” - “Toch, blijf je grote droom najagen!”

OmloopTien jaar geleden won Sep Vanmarcke (33) met de Omloop zijn eerste Vlaamse voorjaarskoers. In de sprint tegen Tom Boonen (43). Tien jaar later jaagt hij zijn tweede nog steeds na. Aangemoedigd door Tom Boonen. “Die grote klassieker: je blijft hem in je hebben.” Vanmarcke: “Ja, maar alles zal 100% moeten meezitten.” Een uitgebreid dubbelinterview.