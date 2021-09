Sénéchal neemt de maat van Stuyven en Van der Sande in Primus Classic, Van der Poel: “Kans op WK is groter dan ik ze vorige week inschatte”

WielrennenFlorian Sénéchal volgt Edward Theuns op als winnaar van de Primus Classic. De Fransman draaide samen met ploegmaat Honoré de Belgen een loer in de slotfase. In een sprint met vijf nam Sénéchal de maat van Van der Sande en Stuyven. Yves Lampaert werd zesde. Zdenek Stybar een plekje verder en zo eindigde vier renners van Patrick Lefevere bij de eerste zeven.

Terwijl Wout van Aert en Remco Evenepoel zich in Brugge laten opmerken voor de tijdrit op het WK wielrennen, leggen Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven, Yves Lampaert en nog een hoop anderen de laatste procentjes voor de wegrit elders in België. In de Primus Classic kregen ze dezelfde wegen als volgende week zondag op het WK voor de wielen geschoven. Van een ideale test gesproken.

Dat was het overigens nog altijd voor Van der Poel. De Nederlander heeft nog altijd zijn deelname aan de wegrit op het WK niet toegezegd. Van der Poel is sinds de Olympische Spelen op de sukkel met zijn rug. Vorige week kwam hij voor het eerst weer in koers en won hij prompt de Antwerp Port Epic. Morgen koerst hij ook in de Gooikse Pijl en maandag in Denain.

Maar eerst de Primus Classic dus. Daar liet de wereldkampioen veldrijden opnieuw zien dat het met zijn rug goed lijkt mee te vallen. Van der Poel reageerde bij het aansnijden van de finale attent op een aanval van Vanmarcke op de Moskesstraat. Iets later trok hij zelf in het offensief met uittredend wereldkampioen Alaphilippe, maar die wees naar zijn ploegmaats die in aantocht waren.

Net zoals in veel voorjaarsklassiekers speelden de troepen van Deceuninck-Quick.Step in de finale van de Primus Classic hun overwicht uit. Honoré en Sénéchal sprongen op iets meer dan 20 kilometer van de meet mee met Stuyven, Clarke en Van der Sande. Met die vijf ging het ook naar de meet, Van der Poel kreeg net op dat moment af te rekenen met een lekke band.

Restte nog de vraag wie Edward Theuns - de laatste winnaar van de Primus Classic in 2019 - zou opvolgen. Honoré en Sénéchal probeerden het beurtelings, maar Stuyven en vooral Van der Sande lieten zich de kaas zo niet van het brood eten. Surplacend gingen de vijf de laatste rechte lijn in. Daarin knapte Honoré voorbeeldig het werk op voor Sénéchal. De Fransman kwam er het best uit en nam vlot de maat van Van der Sande en Stuyven.

Sénéchal: “Ik voel me goed en hoop volgende week nog beter te zijn”

“Dit is een overwinning van de hele ploeg”, verklaarde Sénéchal van zijn kant na zijn overwinning. “Zonder mijn ploegmakkers had ik het zegegebaar hier niet moeten maken. In volle finale geraakten we met vijf renners voorop. Daarbij zat ook mijn ploegmakker Mikkel Honoré. Het kwam er dan op aan het ploegenspel perfect te spelen. Toen bleek dat we er niet in slaagden de rest van ons af te schudden, zette ik alles op de sprint.”

Het parcours van deze Primus Classic werd gewijzigd. Vooral de finale werd een pak zwaarder. “Er werd hier gekoerst alsof het een klassieker betrof. Het was een pittig parcours met de opvolging van al die kleine hellingen. Er waren ook veel renners die er best wel zin in hadden en zich lieten zien. Op het einde bleven we met de besten over. Dit was een geslaagde generale repetitie voor het wereldkampioenschap volgende week zondag hier in de buurt. Ook Julian Alaphilippe liet het één en ander zien. Ik voel me goed. Ik recupereerde heel goed na de Vuelta.”

