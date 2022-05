‘Security Checkers’ breekt (even) in bij de Omloop, Flanders Classics reageert: “Onmogelijk om álles hermetisch af te sluiten”

WielrennenIn de derde aflevering van ‘Security Checkers’ op VTM GO probeerden Youtube-fenomenen Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid in te breken in de koers. ‘Slachtoffers’ met dienst waren de Omloop en de Waalse Pijl.

Lukt het om als wielerfan een outfit van pakweg Sport Vlaanderen-Baloise aan te trekken in samen met Wout van Aert aan de Omloop te starten in Gent? Met die insteek waagden Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid zich de weg op. Het duo slaagde er (even) in om in te breken, maar heel lang duurde het verhaal niet. Nog voor de officiële start werd Tuerlinckx onderschept door de koersmotoren.

Organisator Flanders Classics nam na het zien van de beelden even de moeite om te reageren op het filmpje. “De charme van de koers zit hem in de toegankelijkheid”, aldus woordvoerdster Annelore Cleuren. “Het is een sport van en voor het volk in de openbare ruimte. Alles samen staan er honderdduizenden fans langs een traject van 200 of meer kilometer lang. Het is onmogelijk om dat allemaal hermetisch af te sluiten.”

De organisatie doet voor elke koers beroep op een enorme schare stewards en veiligheidsmensen, maar fans hebben ook een verantwoordelijkheid. “Wij proberen aan de ene kant alles zo veilig mogelijk te laten doorgaan, maar aan de andere kant zijn we ook genoodzaakt om te rekenen op een bepaalde veiligheidszin bij de fans zelf. Onze mensen moeten uiteraard wel altijd klaar zijn om zo snel mogelijk in te grijpen als er iets gebeurt.”

Of en hoe het in de Waalse Pijl lukt voor Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid ontdekt u in de derde aflevering van ‘Security Checkers’, vanaf vandaag exclusief te bekijken op VTM GO.

Volledig scherm Hoe lang kan Gerben onopgemerkt meefietsen met Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad in ‘Security Checkers’? © VTM