SD Worx tot 2026 hoofdsponsor van Kopecky en co: “Zorgt voor enorm positieve vibe”

SD Worx blijft dus langer in het vrouwenwielrennen. Het Belgische hr-bedrijf nam in 2021 de rol over van Boels-Dolmans als sponsor van een van de meest succesvolle ploegen in het vrouwenwielrennen. De ploeg kende jarenlang onder meer successen met de intussen gestopte en als ploegleidster actieve Anna van der Breggen. De huidige kern telt met Lotte Kopecky, Chantal van den Broek-Blaak, Christine Majerus, Demi Vollering, Amy Pieters, Kata Blanka Vas en Ashleigh Moolmon een hele batterij aan vrouwelijke toppers. Het is meteen een van de hoofdredenen waarom SD Worx de rol als hoofdsponsor met twee jaar heeft verlengd.

Teammanager Erwin Janssen benadrukt dat de contractverlenging de mogelijkheid biedt een langetermijnvisie uit te bouwen met de ploeg. “Nu al zekerheid hebben over de komende 4,5 jaar, dat is uitzonderlijk in het wielrennen”, zegt hij. “Het is als wielerploeg van groot belang dat je in alle rust en continuïteit kunt werken aan de toekomst. Dit is een project voor de lange termijn. Als je wilt bouwen en toptalenten de kans wilt geven om zichzelf te ontwikkelen, heb je een horizon van vier jaar nodig. We zijn al zes jaar opeenvolgend de nummer één in het vrouwenwielrennen. Het is ons doel om ook de komende vier jaar de beste van de wereld te blijven.”

Volledig scherm © BELGA

Kopecky: “Heel tevreden”

Ook Lotte Kopecky - die nog tot eind 2024 onder contract ligt - was uiteraard tevreden met het nieuws dat SD Worx twee jaar langer aanblijft als hoofdsponsor. “Voor de ploeg, de omkadering en het personeel zorgt het natuurlijk voor een enorm positieve vibe. Iedereen weet nu dat we een plan voor de komende vier jaar kunnen opmaken. Zo kunnen we ook weer twee jaar verder kijken in de toekomst.”

Kopecky komt sinds dit jaar uit voor SD Worx, en of die overstap vruchten heeft afgeworpen. Onze landgenote won dit voorjaar de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. “Ik ben heel tevreden met de overstap. Zonder zou ik die twee topklassiekers nog niet gewonnen hebben, of toch niet op deze manier. Ik zit hier op mijn gemak en heb een heel mooi voorjaar gehad. Hier staat een tevreden persoon.”

Na de klassiekers en wat werk op de piste richt Kopecky het vizier nu op de Giro en de Tour. “Volgende week vertrek ik op stage naar Spanje, met aansluitend de Ronde van Burgos en de London Ride Classic. Daarna volgt een hoogtestage om mij voor te bereiden op de Giro en Tour. In de Giro hoop ik nog verder te groeien en zo in topconditie aan de start van de Tour te staan. Ik ambieer ritzeges, geen klassement. De puntentrui? Dat is geen doel, maar komt automatisch in beeld wanneer je meedoet voor ritzeges.”

Volledig scherm © BELGA

Milaan-Sanremo voor vrouwen in de maak

Ander positief nieuws voor het vrouwenwielrennen kwam er vanmorgen uit Italië. Giro-organisator RCS voert onderhandelingen over een Ronde van Italië voor vrouwen. De Giro d’Italia Donne op de huidige kalender (30/6-10/7) is in handen van de Italiaanse wielerfederatie. In plaats van een nieuwe wedstrijd te beginnen, wil RCS graag in de organisatie stappen en een samenwerking op poten zetten.

“Het is onze intentie om de Giro Donne dichterbij en in het verlengde of aanloop van de Giro d’Italia voor mannen te brengen. Daar zullen onvermijdelijk verschuivingen op de kalender voor nodig zijn, maar we hopen volgende maand tot een doorbraak te komen”, klinkt het bij RCS. Wat wel al bijna zeker is: er komt volgend jaar een nieuwe Milaan-Sanremo voor vrouwen.

De laatste Primavera Rosa dateert van 2005. RCS wil de klassieker nieuw leven inblazen en de koers bij de vrouwen op dezelfde dag laten plaatsvinden als de mannen. “We zijn volop aan het werk om die Milaan-Sanremo vanaf volgend jaar te garanderen. We willen het aanpakken zoals Strade Bianche. Dat wil dus zeggen: twee koersen op één dag, bij de vrouwen weliswaar in een format over een kortere afstand.”