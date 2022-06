Schiet Nadal zichzelf in de voet met inspuitingen? “Het is de ‘beste’ manier om je lichaam finaal kapot te krijgen”

Koers kort KOERS KORT. Op naar Italiaanse Grand Départ? Tourstart in 2024 mogelijk in Firenze, terwijl laatste rit zou finishen in Nice - Bouwman breekt pols

In het rittenschema van de Tour is er maar één constante. De Tour eindigt in Parijs, en sinds 1975 steeds op de Champs-Élysées. Maar over twee jaar komt daar wellicht verandering in. In de zomer van 2024 organiseert Parijs namelijk de Olympische Spelen. Het grootste sportevent ter wereld start op 26 juli in de Franse hoofdstad, amper vijf dagen na het einde van de Tour.

8 juni