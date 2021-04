Schär deelt pakkend bericht na uitsluiting uit Ronde: “Drinkbus uit Tour van 1997 herinnerde mij élke dag aan mijn wielerdroom”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Michael Schär had er net een achtervolging opzetten na enkele mechanische problemen in de Ronde van Vlaanderen. De Zwitser nam op iets meer dan 100 kilometer van de meet nog enkele slokken en gooide daarna z’n bidon dan weg naar het publiek. Mag niet volgens de UCI: sluikstorten leidt sinds de nieuwe regels werking traden tot uitsluiting. Schär werd bijgevolg uit koers genomen.

Een zware prijs voor één weggegooide bidon, waarmee Schär wellicht nog enkele fans heeft blij gemaakt. Ploegmaat Oliver Naesen, die zich in de Ronde van Vlaanderen niet top voelde, vond de zware sanctie voor Schär niet kunnen. “Ik hoorde dat Michael door pech tussen de volgwagens was beland en een bidon weggooide”, reageerde Naesen net na de koers.

“Uiteraard heb ik het zelf niet gezien. Vooraf wisten we wel dat ze voorbeelden zouden willen stellen. Michael, ik, alle anderen, we rijden ons kapot om zo goed mogelijk aan de start van deze Ronde te komen. En je wordt dan voor zoiets de koers gezet? Dat is om te janken. Die man is 34 jaar, hij weet echt wel wat hij doet.”

Schär: “Mijn bidon uit de Tour van 1997 herinnerde me dagelijks aan mijn wielerdroom”

Schär zelf reageerde één dag na de feiten met een pakkende post op Instagram. “Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Mijn ouders reden in 1997 samen met mij en mijn zus naar de Tour de France in het Jura-gebergte. We reden naar het parcours en wachtten uren tussen de vele toeschouwers, tot de publiciteitskaravaan passeerde en we snoepgoed konden vangen.”

“Daarna kwamen de motards voorbij en vloog de helikopter over ons. Die magische sfeer van een naderend peloton veranderde mijn leven. Ik was eindeloos onder de indruk van de snelheid en het gemak waarmee die renners met hun fiets reden. Ik wilde niets anders meer in het leven dan profcoureur worden. Vanaf dat moment had ik mijn wielerdroom.”

“Bovenop die magische sfeer kreeg ik een drinkbus van een prof toegeworpen. Dat stuk plastic maakte de koersverslaving voor mij compleet. Thuis herinnerde die bidon me dagelijks aan mijn wielerdroom. Elke dag nam ik mijn gele fles van Team Polti vol trots mee op de fiets. Èlke dag.”

“Nu ben ik zelf een profrenner die langs toeschouwers fietst. Op kalme momenten tijdens een wedstrijd hou ik altijd mijn lege drinkbus bij tot ik een paar kinderen langs de weg zie staan. Ik gooi mijn bidon dan voorzichtig weg zodat ze die kunnen opvangen.”

“Twee jaar geleden gaf ik mijn bus aan een meisje langs de kant. Haar ouders vertelden me dat ze niet enkel die dag blij was met die bus. Ze spreekt er nog steeds over en misschien wordt ze op een dag wel wielrenster. Dat zijn de momenten waarop ik het meest van onze sport hou”, aldus Schär.

“Niemand kan dat ooit van ons afnemen. Wij zijn de meest toegankelijke sport ter wereld, we geven drinkbussen weg terwijl we fietsen. Zo simpel is het. Zo simpel als de koers.”

Ook Twitter reageerde vol ongeloof op de uitsluiting van Schär:

