“Schandalig" en "Wat een kalf": kritiek Quick.Step snoeihard nadat podiumrijpe Yves Lampaert viel door onoplettende fan

Parijs-RoubaixWat een pech voor Yves Lampaert en het al zo geplaagde Quick.Step - Alpha Vinyl in Parijs-Roubaix . Zelf sprak hij van een podiumplaats, voor Patrick Lefevere werd het zeker top vijf. Maar door een onoplettende en te enthousiaste fan werd het slechts een tiende stek in net zijn droomkoers. “Wat een kalf”, sprak Lampaert in een eerste reactie op Radio 1. Ook bij VTM Nieuws was Lampaert, meteen getroost door zijn partner Astrid die hun zoontje Aloïs had meegebracht, niet mals: “Zo’n supporter blijft beter thuis.” Lefevere: “En weer staat er zo’n ezel met een cameraatje.”

Hoe sneu voor Yves Lampaert. Samen met Mohoric in de achtervolging op de ongenaakbare Dylan van Baarle, was de West-Vlaming op weg naar een o zo deugddoende ereplaats voor Quick.Step-Alphy Vinyl in de Helleklassieker. Tot het op enkele kilometers van de finish plots misging. En hoe. Lampaert raakte de hand van een wat oudere supporter langs de zijkant en zat enkele tellen later met zijn achterwerk op het kader in een poging een spectaculaire val nog te vermijden. Onbegonnen werk tegen die snelheid: Lampaert ging tegen het asfalt en zag zijn topplaats in rook opgaan.

Aanvankelijk kon hij nog even volgen in het achtervolgende groepje met Van der Poel, maar door ongetwijfeld de pijn en mechanische pech moest Lampaert verder afhaken om uiteindelijk als tiende op 2'59" van Van Baarle over de streep te bollen. Daar werd een ontredderde Lampaert getroost door zijn vriendin Astrid en hun acht maanden jonge zoontje Aloïs die hij prompt in de armen nam.

Ontredderde Lampaert getroost door Astrid en Aloïs:

“Dit zou niet mogen gebeuren in de koers”, sakkerde Lampaert. “Zo’n supporter blijft beter thuis. Ik wou die bocht naar rechts aansnijden en zie die man in plaats van naar achter te gaan zijn arm naar voor brengen en zo slaat hij tegen mijn arm waardoor ik de controle over mijn stuur verloor. De schade valt mee denk ik, maar mijn voorjaar zit er nu wel op. Of ik hier nu met een half been sta of niet, die podiumplaats is weg. Mijn gezin deed me alles wel snel relativeren, maar het was toch een pak toffer geweest had ik Aloïs mee op het podium kunnen pakken. Uiteindelijk blijven we weer met lege handen achter.”

Lefevere boos: “En weer staat er zo’n ezel met een cameraatje”

Ontgoocheld en kwaad, was Patrick Lefevere. “Ik weet niet wat ze moeten doen met zo’n mensen”, sprak de ploegleider. “En weer staat daar zo’n ezel met een cameraatje. Schandalig dat dit kan. Stijn Vandenbergh zijn we ook zo eens kwijtgeraakt in finale... Lampaert reed zo verstandig. Veel meer kan je daar niet over zeggen. Of nog dit: die mijnheer gaat straks doodleuk naar huis, Lampaert zit met de pijn en is zijn top vijf kwijt. Want dat ging ie toch zeker halen. Blijkbaar moeten we de de kelk echt tot de bodem ledigen.”

Over de ploegprestatie was Lefevere des te meer te spreken. “Iedereen spreekt over Ineos, maar ook wij waren met zes renners mee. Ik zag een goeie ploeg en ben benieuwd naar de Waalse klassiekers - spijtig natuurlijk dat wij geen Van Aert hebben. Zijn prestatie verrast me overigens niet. (grijns) Museeuw zei in zijn tijd ook nooit dat ie honderd procent was hé. Een prachtprestatie van Wout. Parijs-Roubaix loog opnieuw niet: het waren stuk voor stuk de kopmannen die vooraan zaten.”

Ook voor de valpartij van Lampaert regende het incidenten in de Hel van het Noorden. Kasper Asgreen en Mads Pedersen waren de grootste namen die tegen de vlakte gingen. Magnus Sheffield, winnaar van de Brabantse Pijl, verloor zijn zadel na een wel heel knullige actie.

Een overzichtje:

Magnus Sheffield haalt onbedoeld het zadel van zijn fiets

Connor Swift en Matteo Trentin komen ten val

De Japanner Yukiya Arashiro duikt de gracht in.

