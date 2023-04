“Schan-da-lig”: auto van koersdirecteur Van Vliet fungeert even als gangmaker voor koploper Pogacar in Amstel Gold Race

Tadej Pogacar was ook in de Amstel Gold Race outstanding. De Sloveen van UAE Team Emirates gooide op de Keutenberg Ben Healy en Tom Pidcock overboord en was vertrokken voor een solo van zo'n dertig kilometer. In een mum van tijd fietste hij een voorsprong van een halve minuut bij elkaar - ‘Pogi’ was duidelijk de sterkste man in koers. Maar in de finale ging het spanningsniveau toch weer even de hoogte in. Healy kletste Pidcock uit het wiel en ging alleen op zoek naar Pogacar. Onbegonnen werk, zou je denken, maar de Ier pitste wel tien seconden van zijn achterstand af en naderde zo op twintig seconden van Pogacar.