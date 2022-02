“Samenleving versoepelt, wij verstrengen”: wielerploegen als de dood voor coronabesmettingen tijdens voorjaar

Wielrennen Remco Evenepoel toont zich groot in verlies, maar: “Jammer dat zo’n mooie rit op zo’n paadje moet eindigen”

Remco Evenepoel is leider af in de Ronde van Valencia. Onze landgenoot parkeerde op de slotklim van de derde rit in het groepje der favorieten. De Rus Alexandr Vlasov reed naar ritwinst en de leiderstrui. Evenepoel is nu tweede in het klassement op 32 seconden. “Jammer dat zo’n mooie koers op zo’n paadje moet eindigen.”

4 februari