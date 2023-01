Sam Welsford wint ook slotetappe in San Juan, Remco Evenepoel laat zich opmerken met late aanval

Wielrennen Kobe Goossens boekt in Mallorca meteen tweede profzege, volledig podium kleurt Belgisch

Daags nadat Kobe Goossens in de Trofeo Andratx zijn eerste profzege behaalde was het vandaag opnieuw prijs voor de renner van Intermarché-Circus-Wanty, deze keer in de Trofeo Serra de Tramuntana. “De euforie van mijn overwinning gisteren heeft me wel wat van mijn nachtrust gekost, maar bovenal ook een hoop zelfzekerheid geschonken”, reageert de 26-jarige Goossens.

28 januari