Sam Bennett wint nadat wegsplitsing roet in het eten gooit voor Soudal Quick.Step, Evenepoel: “Domper”

Evenepoel over splitsing: "Ik dacht dat ik naar links moest"

Het plan van Soudal Quick.Step liep perfect. Evenepoel die op anderhalve kilometer overnam van een sterke Jan Hirt, waarna het aan de wereldkampioen was om te controleren en dan 500 meter verder over te laten aan Lampaert als loods voor Jakobsen. Tot die verdomde wegsplitsing roet in het eten gooide. “Ik zag niet meteen of ik naar links of rechts moest gaan", sprak Evenepoel bij onze man in Argentinië. “Alles leek open, maar er staken plots ook mensen over. Ik ging naar links omdat het me de kortste baan leek te zijn, maar moest dus naar rechts. Jammer, want we missen hier een uitstekende spurtkans met Fabio (Jakobsen, nvdr). Hij is de snelste van de wereld.”